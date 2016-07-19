На Волині міністра просять не закривати шахту №9

Ігоря Насалика, голови СБУ, прем’єр-міністра України, аби припинити процес реорганізації шахти №9 та перевірити факти зловживань на копальні.



Про це йшлося у вівторок, 24 липня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



В.о. начальника управління розвитку інвестицій та європейської інтеграції Андрій Ткачук розповів, що колектив шахти просить припинити



«Шахтарі кажуть, що керівництво шахти постійно затримує заробітну плату, при цьому купує нове обладнання та матеріали, послуги, а також продає вугілля через підприємства з сумнівною репутацією», - зауважив він.



Закриття копальні грозить не лише звільненням 700 працівників, а й несприятливою техногенною ситуацією, зокрема, підняттям рівня ґрунтових вод.



Відтак, Волинська ОДА вимагає припинити зловживання та подати Олександру Савченку план розвитку ДП «Волиньвугілля» та шахти №9.



Окрім того, Волинь звернеться до міністра енергетики та вугільної промисловості, голови СБУ, прем’єр-міністра з проханням вплинути на ситуацію.

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