На Волині міністра просять не закривати шахту №9
Сьогодні, 17:48
На Волині звернуться до міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, голови СБУ, прем’єр-міністра України, аби припинити процес реорганізації шахти №9 та перевірити факти зловживань на копальні.
Про це йшлося у вівторок, 24 липня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
В.о. начальника управління розвитку інвестицій та європейської інтеграції Андрій Ткачук розповів, що колектив шахти просить припинити реорганізацію копальні, бо вбачає у такому кроці її подальшу ліквідацію.
«Шахтарі кажуть, що керівництво шахти постійно затримує заробітну плату, при цьому купує нове обладнання та матеріали, послуги, а також продає вугілля через підприємства з сумнівною репутацією», - зауважив він.
Закриття копальні грозить не лише звільненням 700 працівників, а й несприятливою техногенною ситуацією, зокрема, підняттям рівня ґрунтових вод.
Відтак, Волинська ОДА вимагає припинити зловживання та подати Олександру Савченку план розвитку ДП «Волиньвугілля» та шахти №9.
Окрім того, Волинь звернеться до міністра енергетики та вугільної промисловості, голови СБУ, прем’єр-міністра з проханням вплинути на ситуацію.
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Про це йшлося у вівторок, 24 липня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
В.о. начальника управління розвитку інвестицій та європейської інтеграції Андрій Ткачук розповів, що колектив шахти просить припинити реорганізацію копальні, бо вбачає у такому кроці її подальшу ліквідацію.
«Шахтарі кажуть, що керівництво шахти постійно затримує заробітну плату, при цьому купує нове обладнання та матеріали, послуги, а також продає вугілля через підприємства з сумнівною репутацією», - зауважив він.
Закриття копальні грозить не лише звільненням 700 працівників, а й несприятливою техногенною ситуацією, зокрема, підняттям рівня ґрунтових вод.
Відтак, Волинська ОДА вимагає припинити зловживання та подати Олександру Савченку план розвитку ДП «Волиньвугілля» та шахти №9.
Окрім того, Волинь звернеться до міністра енергетики та вугільної промисловості, голови СБУ, прем’єр-міністра з проханням вплинути на ситуацію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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