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На Волині міністра просять не закривати шахту №9

На Волині міністра просять не закривати шахту №9
На Волині звернуться до міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, голови СБУ, прем’єр-міністра України, аби припинити процес реорганізації шахти №9 та перевірити факти зловживань на копальні.

Про це йшлося у вівторок, 24 липня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

В.о. начальника управління розвитку інвестицій та європейської інтеграції Андрій Ткачук розповів, що колектив шахти просить припинити реорганізацію копальні, бо вбачає у такому кроці її подальшу ліквідацію.

«Шахтарі кажуть, що керівництво шахти постійно затримує заробітну плату, при цьому купує нове обладнання та матеріали, послуги, а також продає вугілля через підприємства з сумнівною репутацією», - зауважив він.

Закриття копальні грозить не лише звільненням 700 працівників, а й несприятливою техногенною ситуацією, зокрема, підняттям рівня ґрунтових вод.

Відтак, Волинська ОДА вимагає припинити зловживання та подати Олександру Савченку план розвитку ДП «Волиньвугілля» та шахти №9.

Окрім того, Волинь звернеться до міністра енергетики та вугільної промисловості, голови СБУ, прем’єр-міністра з проханням вплинути на ситуацію.

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Теги: Нововолинськ, шахта, шахтарі
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