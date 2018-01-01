На Волині молодик крав з магазину елітне віскі
Сьогодні, 17:54
У Нововолинську зловили 24-річного місцевого мешканця, який протягом декількох днів із магазину крав елітні алкогольні напої.
Виявилося, що 24-річний житель Нововолинська протягом декількох днів приходив у один із магазинів міста та викрадав віскі відомих торгових марок, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Загалом волинянин вкрав товару на майже 2,5 тис. грн. До слова, чоловік уже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння корисливих злочинів.
За фактом таємного викрадення чужого майна слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст.185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
Триває досудове слідство.
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Виявилося, що 24-річний житель Нововолинська протягом декількох днів приходив у один із магазинів міста та викрадав віскі відомих торгових марок, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Загалом волинянин вкрав товару на майже 2,5 тис. грн. До слова, чоловік уже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння корисливих злочинів.
За фактом таємного викрадення чужого майна слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст.185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
Триває досудове слідство.
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