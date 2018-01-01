вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині молодик крав з магазину елітне віскі

На Волині молодик крав з магазину елітне віскі
У Нововолинську зловили 24-річного місцевого мешканця, який протягом декількох днів із магазину крав елітні алкогольні напої.

Виявилося, що 24-річний житель Нововолинська протягом декількох днів приходив у один із магазинів міста та викрадав віскі відомих торгових марок, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Загалом волинянин вкрав товару на майже 2,5 тис. грн. До слова, чоловік уже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння корисливих злочинів.

За фактом таємного викрадення чужого майна слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст.185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

Триває досудове слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, алкоголь, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній листопад: чому «лисіють» луцькі каштани. ФОТО
Через моторошну аварію на Житомирщині перевіряють волинські маршрутки
Запустили мобільний додаток для луцьких туристів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі змагалися тенісисти з усієї країни
Сьогодні, 18:09
На Херсонщині знайшли тіло зниклого судді
Сьогодні, 18:01
На Волині молодик крав з магазину елітне віскі
Сьогодні, 17:54
На Волині міністра просять не закривати шахту №9
Сьогодні, 17:48
Загиблому бійцю волинської бригади відкрили пам'ятну дошку в Лисичанську
Сьогодні, 17:44
Схожі новини
На Волині затримали іноземця-крадія На Волині затримали іноземця-крадія
17 липень, 12:15
Волинянин перехрестився перед тим, як вкрасти металобрухт. ВІДЕО Волинянин перехрестився перед тим, як вкрасти металобрухт. ВІДЕО
07 липень, 03:28
На Волині судили білоруса, який викрав елітний алкоголь на майже 2 мільйона На Волині судили білоруса, який викрав елітний алкоголь на майже 2 мільйона
26 червень, 17:23
У дитсадку Нововолинська зловили серійного злодюжку У дитсадку Нововолинська зловили серійного злодюжку
14 червень, 15:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Ваш родич в поліції»: трьох волинян кинули на 175 тисяч
Сьогодні, 18:10
 0
У Ковелі змагалися тенісисти з усієї країни
Сьогодні, 18:09
 0
На Херсонщині знайшли тіло зниклого судді
Сьогодні, 18:01
 0
На Волині молодик крав з магазину елітне віскі
Сьогодні, 17:54
 0
На Волині міністра просять не закривати шахту №9
Сьогодні, 17:48
 0
Медіа
відео
1/8