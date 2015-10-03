«Ваш родич в поліції»: трьох волинян кинули на 175 тисяч

На Волині активізувалися шахраї,які дзвонять від імені правоохоронців і повідомляють, що близький родич абонента вчинив ДТП чи інше кримінальне правопорушення й, аби залагодити справу з потерпілими та правоохоронцями, необхідно заплатити.Схема шахрайства не нова, проте лише упродовж останньої доби троє волинян, мешканці Луцька та Луцького району,потерпіли від таких дій зловмисників, заплативши їм за "послуги" 175 тис. грн., - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.У випадку отримання таких телефонних дзвінків правоохоронці просять в жодному разі не надсилати і не передавати коштів шахраям та обов’язково звертатися із заявами про відомі їм факти таких дій у правоохоронні органи."І ще варто пам’ятати, що погодившись таким чином "вирішувати" ситуацію, ви стаєте учасником злочину, адже за надання неправомірної вигоди передбачено кримінальну відповідальність", - йдеться у повідомленні.