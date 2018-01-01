Лучан кличуть на інста-прогулянку містом

У Луцьку проведуть екскурсію-квест, де покажуть найбільш привабливі для фотосесій місцини.Уже кілька років поспіль КП «Центр туристичної інформації та послуг», в рамках соціально-інтелектуального проекту «Екскурсоводи у відпустці», проводить екскурсії містом, - повідомили в управлінні туризму та промоції міста."Часто до проведення історичних прогулянок долучаються цікаві неординарні люди, які показують красу Луцька по новому, під іншим кутом зору", -йдеться у повідомленні.Цими вихідними відбудеться інста-прогулянка містом, участь в якій може взяти кожен охочий."Під час екскурсії Ви дізнаєтесь багато цікавої інформації про Луцьк та відкриєте для себе нові локації для яскравих фото, а Вашим гідом буде талановита учениця Школи екскурсовода Богдана Макарчук. Тож беріть з собою гарний настрій, фотоапарат та хороших друзів і приходьте", - пишуть організатори.Початок екскурсії 29 липня о 18.00 від головного корпусу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (просп. Волі,13).