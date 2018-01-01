Лучан кличуть на інста-прогулянку містом
Сьогодні, 18:25
У Луцьку проведуть екскурсію-квест, де покажуть найбільш привабливі для фотосесій місцини.
Уже кілька років поспіль КП «Центр туристичної інформації та послуг», в рамках соціально-інтелектуального проекту «Екскурсоводи у відпустці», проводить екскурсії містом, - повідомили в управлінні туризму та промоції міста.
"Часто до проведення історичних прогулянок долучаються цікаві неординарні люди, які показують красу Луцька по новому, під іншим кутом зору", -йдеться у повідомленні.
Цими вихідними відбудеться інста-прогулянка містом, участь в якій може взяти кожен охочий.
"Під час екскурсії Ви дізнаєтесь багато цікавої інформації про Луцьк та відкриєте для себе нові локації для яскравих фото, а Вашим гідом буде талановита учениця Школи екскурсовода Богдана Макарчук. Тож беріть з собою гарний настрій, фотоапарат та хороших друзів і приходьте", - пишуть організатори.
Початок екскурсії 29 липня о 18.00 від головного корпусу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (просп. Волі,13).
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Уже кілька років поспіль КП «Центр туристичної інформації та послуг», в рамках соціально-інтелектуального проекту «Екскурсоводи у відпустці», проводить екскурсії містом, - повідомили в управлінні туризму та промоції міста.
"Часто до проведення історичних прогулянок долучаються цікаві неординарні люди, які показують красу Луцька по новому, під іншим кутом зору", -йдеться у повідомленні.
Цими вихідними відбудеться інста-прогулянка містом, участь в якій може взяти кожен охочий.
"Під час екскурсії Ви дізнаєтесь багато цікавої інформації про Луцьк та відкриєте для себе нові локації для яскравих фото, а Вашим гідом буде талановита учениця Школи екскурсовода Богдана Макарчук. Тож беріть з собою гарний настрій, фотоапарат та хороших друзів і приходьте", - пишуть організатори.
Початок екскурсії 29 липня о 18.00 від головного корпусу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (просп. Волі,13).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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