На Світязі ледь не втонув киянин

На Світязі перевернулася байдарка, киянина, який опинився у воді, врятували.24 липня близько 15:00 на озері Світязь Шацького району Волинської області через сильний вітер раптово розпочався шторм і підняв високу хвилю, - повідомили у прес-службі волинських рятувальників.Черговий водолаз із спостережної вишки у бінокль побачив, що на відстані більше одного кілометра від берега перевернулась байдарка, а поряд у воді знаходиться людина.За сигналом «тривога» відділення водолазів на швидкісному моторному човні вирушило на допомогу весляру і вже менше, аніж за 10 хвилин людину підняли на борт рятувального човна.Як з’ясувалось, 35-річний киянин спортсмен-аматор Кирило вирушив на байдарці на острів, що розташований на відстані близько 2,5 кілометра від берега, але через шторм опинився у воді.На щастя, він був у рятувальному жилеті, що допомогло йому дочекатись допомоги від рятувальників без шкоди для свого здоров’я і життя.