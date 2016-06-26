На Світязі ледь не втонув киянин
Сьогодні, 19:19
На Світязі перевернулася байдарка, киянина, який опинився у воді, врятували.
24 липня близько 15:00 на озері Світязь Шацького району Волинської області через сильний вітер раптово розпочався шторм і підняв високу хвилю, - повідомили у прес-службі волинських рятувальників.
Черговий водолаз із спостережної вишки у бінокль побачив, що на відстані більше одного кілометра від берега перевернулась байдарка, а поряд у воді знаходиться людина.
За сигналом «тривога» відділення водолазів на швидкісному моторному човні вирушило на допомогу весляру і вже менше, аніж за 10 хвилин людину підняли на борт рятувального човна.
Як з’ясувалось, 35-річний киянин спортсмен-аматор Кирило вирушив на байдарці на острів, що розташований на відстані близько 2,5 кілометра від берега, але через шторм опинився у воді.
На щастя, він був у рятувальному жилеті, що допомогло йому дочекатись допомоги від рятувальників без шкоди для свого здоров’я і життя.
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24 липня близько 15:00 на озері Світязь Шацького району Волинської області через сильний вітер раптово розпочався шторм і підняв високу хвилю, - повідомили у прес-службі волинських рятувальників.
Черговий водолаз із спостережної вишки у бінокль побачив, що на відстані більше одного кілометра від берега перевернулась байдарка, а поряд у воді знаходиться людина.
За сигналом «тривога» відділення водолазів на швидкісному моторному човні вирушило на допомогу весляру і вже менше, аніж за 10 хвилин людину підняли на борт рятувального човна.
Як з’ясувалось, 35-річний киянин спортсмен-аматор Кирило вирушив на байдарці на острів, що розташований на відстані близько 2,5 кілометра від берега, але через шторм опинився у воді.
На щастя, він був у рятувальному жилеті, що допомогло йому дочекатись допомоги від рятувальників без шкоди для свого здоров’я і життя.
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