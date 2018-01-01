Смертельна аварія у Харкові: суд продовжив арешт Зайцевій та Дронову





Київський райсуд Харкова ухвалив рішення залишити під вартою підозрюваних у справі про смертельне ДТП Олену Зайцеву та Геннадія Дронова, - пише



Під час засідання представники обох фігурантів клопотали про те, щоб їхнім клієнтам обрали запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою.



Як відзначається, адвокат Дронова від самого початку наполягав на цьому, проте захист Зайцевої раніше заявляла, що в зв'язку з резонансністю справи підсудна буде залишатися в СІЗО.



У суді Дронов заявив, що має дбати про 82-річну матір, з якою він проживає, що пізніше спростували в прокуратурі. Своєю чергою, адвокат Зайцевої переконувала, що стан здоров'я її підзахисної постійно погіршується, а її перебування в СІЗО може призвести до фатальних наслідків.



"Обвинувачені мають перебувати під вартою. Ця резонансна справа. Якщо обвинувачених випустять і хтось сховається, це буде фіаско для всієї правоохоронної системи України", - заявив адвокат Дмитро Марцонь.



Зрештою, суддя Віктор Попрас продовжив обом водіям запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави. Наступне засідання відбудеться 31 липня.



Минуло понад 9 місяців від дня жахливої автомобільної трагедії у Харкові, яка забрала життя шести людей. Суд у справі ДТП досі триває. Коли буде остаточне рішення та чи є ризик, що розслідування затягнеться — поки невідомо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Адвокат Зайцевої раніше заявляла, що підсудна буде залишатися в СІЗО.Київський райсуд Харкова ухвалив рішення залишити під вартою підозрюваних у справі про смертельне ДТПта, - пише ТСН Під час засідання представники обох фігурантів клопотали про те, щоб їхнім клієнтам обрали запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою.Як відзначається, адвокат Дронова від самого початку наполягав на цьому, проте захист Зайцевої раніше заявляла, що в зв'язку з резонансністю справи підсудна буде залишатися в СІЗО.У суді Дронов заявив, що має дбати про 82-річну матір, з якою він проживає, що пізніше спростували в прокуратурі. Своєю чергою, адвокат Зайцевої переконувала, що стан здоров'я її підзахисної постійно погіршується, а її перебування в СІЗО може призвести до фатальних наслідків."Обвинувачені мають перебувати під вартою. Ця резонансна справа. Якщо обвинувачених випустять і хтось сховається, це буде фіаско для всієї правоохоронної системи України", - заявив адвокат Дмитро Марцонь.Зрештою, суддяпродовжив обом водіям запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави. Наступне засідання відбудеться 31 липня.Минуло понад 9 місяців від дня жахливої автомобільної трагедії у Харкові, яка забрала життя шести людей. Суд у справі ДТП досі триває. Коли буде остаточне рішення та чи є ризик, що розслідування затягнеться — поки невідомо.

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