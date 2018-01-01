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На Волині – акція протесту медиків. ВІДЕО

На Волині – акція протесту медиків. ВІДЕО
У Рожищенському районі страйкують медики. Медпрацівники амбулаторій і ФАПів зібралися біля райнної ради із вимогою до депутатів виділити гроші на зарплатню. Людям за червень заплатили 60% заробленого, авансу за липень не було.

Про це йдеться в сюжеті ВРД НСТУ.

Зі своєю проблемою люди зверталися до депутатів ще тиждень тому, але тоді їхнє питання не розглядали.

«І живуть люди від зарплати і до зарплати», - каже фельдшер Переспівської амбулаторії Валентина Фінюк.

Рішення про виділення коштів на зарплатню працівникам амбулаторій депутати проголосували. Але ця проблема – не клопіт місцевої райради, - каже голова представницького органу Андрій Музика.

Люди нарікають, що фельдшерів переводять на півставки, а санітарок скорочують. Натомість у райраді підкреслюють, що це питання треба адресувати до державної влади, а не органу місцевого самоврядування.


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Теги: лікар, Волинь
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