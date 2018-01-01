Волинська журналістка «потролила» телефонного шахрая

Телефонний шахрай не витримав спілкування із волинською журналісткою, в якої намагався видурити дані банківської картки.Про це у Facebook написав представник студії «PravdaPRO»Шараєвський зазначив, що журналістки подзвонив чоловік, який представився представником безпеки банку. «На жаль, все відбувалося так швидко, що назву банку ми не запам’ятали. Але увімкнули камеру і записали, що встигли. На відео — вся схема шахрайства», - йдеться в дописі.«Тільки так вийшло, що не він нас розводив, а ми його. В результаті — не витримав бідолага і сказав чекати. А потім зник. Набирали — слухавку не бере. Писали смс — не відписує», - іронізує Сергій Шараєвський.Представники оператора Водафон нічим допомогти не змогли, номер шахрая вони не заблокують і не визначать місцезнаходження.«Треба писати заяву в банк (а ми точно не пам’ятаємо, та й називав він банк від «фонаря») і тоді банк у Водафон звертається. Ось тоді заблокують номер. Але шахрай купить нову картку і продовжить розводити. Мораль: не будьте наївними і не розповідайте нікому секретну інформацію», - додав він.