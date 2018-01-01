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Волинська журналістка «потролила» телефонного шахрая

Волинська журналістка «потролила» телефонного шахрая
Телефонний шахрай не витримав спілкування із волинською журналісткою Ольгою Бондаренко, в якої намагався видурити дані банківської картки.

Про це у Facebook написав представник студії «PravdaPRO» Сергій Шараєвський.

Шараєвський зазначив, що журналістки подзвонив чоловік, який представився представником безпеки банку. «На жаль, все відбувалося так швидко, що назву банку ми не запам’ятали. Але увімкнули камеру і записали, що встигли. На відео — вся схема шахрайства», - йдеться в дописі.

«Тільки так вийшло, що не він нас розводив, а ми його. В результаті — не витримав бідолага і сказав чекати. А потім зник. Набирали — слухавку не бере. Писали смс — не відписує», - іронізує Сергій Шараєвський.

Представники оператора Водафон нічим допомогти не змогли, номер шахрая вони не заблокують і не визначать місцезнаходження.

«Треба писати заяву в банк (а ми точно не пам’ятаємо, та й називав він банк від «фонаря») і тоді банк у Водафон звертається. Ось тоді заблокують номер. Але шахрай купить нову картку і продовжить розводити. Мораль: не будьте наївними і не розповідайте нікому секретну інформацію», - додав він.



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Теги: шахраї, Волинь
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