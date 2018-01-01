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Неадекват здійняв бучу біля луцької лікарні. ВІДЕО (18+)

Неадекват здійняв бучу біля луцької лікарні. ВІДЕО (18+)
Неподалік приймального відділення міської лікарні в Луцьку чоловік відзначився неадекватною поведінкою.

Інцидент трапився сьогодні, 24 липня, - повідомили Інформаційному агентству «ВолиньPost» очевидці.

Неадекватний чоловік чіплявся до людей. Він поводився вельми зухвало, демонструючи непристойні жести та вигукуючи нецензурні вислови.

На переконання очевидців, чоловік перебував під впливом алкогольних або наркотичних речовин.

За попередньою інформацією, на місце події викликали патрульну поліцію.

УВАГА! Відео містить нецензурну лексику.



ПЕРЕДРУК ЗАБОРОНЕНО.

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Теги: інцидент, Луцьк
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