Неадекват здійняв бучу біля луцької лікарні. ВІДЕО (18+)
Сьогодні, 22:34
Неподалік приймального відділення міської лікарні в Луцьку чоловік відзначився неадекватною поведінкою.
Інцидент трапився сьогодні, 24 липня, - повідомили Інформаційному агентству «ВолиньPost» очевидці.
Неадекватний чоловік чіплявся до людей. Він поводився вельми зухвало, демонструючи непристойні жести та вигукуючи нецензурні вислови.
На переконання очевидців, чоловік перебував під впливом алкогольних або наркотичних речовин.
За попередньою інформацією, на місце події викликали патрульну поліцію.
УВАГА! Відео містить нецензурну лексику.
ПЕРЕДРУК ЗАБОРОНЕНО.
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Інцидент трапився сьогодні, 24 липня, - повідомили Інформаційному агентству «ВолиньPost» очевидці.
Неадекватний чоловік чіплявся до людей. Він поводився вельми зухвало, демонструючи непристойні жести та вигукуючи нецензурні вислови.
На переконання очевидців, чоловік перебував під впливом алкогольних або наркотичних речовин.
За попередньою інформацією, на місце події викликали патрульну поліцію.
УВАГА! Відео містить нецензурну лексику.
ПЕРЕДРУК ЗАБОРОНЕНО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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