У Луцьку люди не можуть отримати землю під своїми гаражами





Про це розповів голова гаражного кооперативу Євген Демчук, - інформує



Чоловік каже, що міська влада не йде людям назустріч.



За словами власника одного з гаражів Миколи Ващука, люди почали будувати гаражі ще в 1993 році, коли пластмасовий завод виділив працівникам землю під будівництво.



«Розікрали все. Вже починають розвалювати цеглу, а влада не має наміру щось робити», - нарікає він.



У 2005 році завод передав землю у комунальну власність міста. А наступного року голова кооперативу звертався, аби міськрада виділила землю в оренду. Але землю кооперативу «Пластик-2» не надали.



За словами начальника земельного управління міськради Сергія Шабали, зараз людям треба знову поновлювати документи.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку власники гаражів кооперативу «Пластик-2» хочуть отримати в оренду землю, де знаходяться їх гаражі.Про це розповів голова гаражного кооперативу, - інформує ВРД НСТУ Чоловік каже, що міська влада не йде людям назустріч.За словами власника одного з гаражів, люди почали будувати гаражі ще в 1993 році, коли пластмасовий завод виділив працівникам землю під будівництво.«Розікрали все. Вже починають розвалювати цеглу, а влада не має наміру щось робити», - нарікає він.У 2005 році завод передав землю у комунальну власність міста. А наступного року голова кооперативу звертався, аби міськрада виділила землю в оренду. Але землю кооперативу «Пластик-2» не надали.За словами начальника земельного управління міськради Сергія Шабали, зараз людям треба знову поновлювати документи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію