У Луцьку люди не можуть отримати землю під своїми гаражами
Сьогодні, 08:15
У Луцьку власники гаражів кооперативу «Пластик-2» хочуть отримати в оренду землю, де знаходяться їх гаражі.
Про це розповів голова гаражного кооперативу Євген Демчук, - інформує ВРД НСТУ.
Чоловік каже, що міська влада не йде людям назустріч.
За словами власника одного з гаражів Миколи Ващука, люди почали будувати гаражі ще в 1993 році, коли пластмасовий завод виділив працівникам землю під будівництво.
«Розікрали все. Вже починають розвалювати цеглу, а влада не має наміру щось робити», - нарікає він.
У 2005 році завод передав землю у комунальну власність міста. А наступного року голова кооперативу звертався, аби міськрада виділила землю в оренду. Але землю кооперативу «Пластик-2» не надали.
За словами начальника земельного управління міськради Сергія Шабали, зараз людям треба знову поновлювати документи.
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Про це розповів голова гаражного кооперативу Євген Демчук, - інформує ВРД НСТУ.
Чоловік каже, що міська влада не йде людям назустріч.
За словами власника одного з гаражів Миколи Ващука, люди почали будувати гаражі ще в 1993 році, коли пластмасовий завод виділив працівникам землю під будівництво.
«Розікрали все. Вже починають розвалювати цеглу, а влада не має наміру щось робити», - нарікає він.
У 2005 році завод передав землю у комунальну власність міста. А наступного року голова кооперативу звертався, аби міськрада виділила землю в оренду. Але землю кооперативу «Пластик-2» не надали.
За словами начальника земельного управління міськради Сергія Шабали, зараз людям треба знову поновлювати документи.
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