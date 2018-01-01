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Водію, який збив жінку на переході у селі під Луцьком, дали умовне

Водію, який збив жінку на переході у селі під Луцьком, дали умовне
Лучанину, який збив жінку на нерегульованому пішохідному переході у селі Підгайці, суд призначив два роки позбавлення волі умовно.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - передають Волинські новини.

Автопригода сталася 21 листопада 2017 року близько 18.20. Чоловік за кермом Ford Transit Conneck на автодорозі М-19 сполученням «Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече» у селі Підгайці Луцького району збив жінку на нерегульованому пішохідному переході.

Зауважимо, що внаслідок ДТП жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Допитаний у судовому засіданні водій повністю визнав свою вину у вчиненні злочину та не оспорював фактичних обставин злочину. Потерпіла не мала претензій до обвинуваченого та просила суворо його не карати.

Суд визнав його винним та призначив покарання у виді 4 років позбавлення волі, втім на підставі ст.75 КК України звільнив від призначеного покарання, якщо протягом 2 років він не вчинить нового злочину.

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Теги: ДТП, Волинь
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