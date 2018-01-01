Водію, який збив жінку на переході у селі під Луцьком, дали умовне
Сьогодні, 00:31
Лучанину, який збив жінку на нерегульованому пішохідному переході у селі Підгайці, суд призначив два роки позбавлення волі умовно.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - передають Волинські новини.
Автопригода сталася 21 листопада 2017 року близько 18.20. Чоловік за кермом Ford Transit Conneck на автодорозі М-19 сполученням «Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече» у селі Підгайці Луцького району збив жінку на нерегульованому пішохідному переході.
Зауважимо, що внаслідок ДТП жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження.
Допитаний у судовому засіданні водій повністю визнав свою вину у вчиненні злочину та не оспорював фактичних обставин злочину. Потерпіла не мала претензій до обвинуваченого та просила суворо його не карати.
Суд визнав його винним та призначив покарання у виді 4 років позбавлення волі, втім на підставі ст.75 КК України звільнив від призначеного покарання, якщо протягом 2 років він не вчинить нового злочину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - передають Волинські новини.
Автопригода сталася 21 листопада 2017 року близько 18.20. Чоловік за кермом Ford Transit Conneck на автодорозі М-19 сполученням «Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече» у селі Підгайці Луцького району збив жінку на нерегульованому пішохідному переході.
Зауважимо, що внаслідок ДТП жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження.
Допитаний у судовому засіданні водій повністю визнав свою вину у вчиненні злочину та не оспорював фактичних обставин злочину. Потерпіла не мала претензій до обвинуваченого та просила суворо його не карати.
Суд визнав його винним та призначив покарання у виді 4 років позбавлення волі, втім на підставі ст.75 КК України звільнив від призначеного покарання, якщо протягом 2 років він не вчинить нового злочину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Неповнолітній злодій на Волині обчистив дві крамниці
Сьогодні, 02:06
Будівельників у Луцьку змусили прибирати загиджену вулицю
Сьогодні, 00:42
Водію, який збив жінку на переході у селі під Луцьком, дали умовне
Сьогодні, 00:31
25 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
За мить до зливи: світлини дощового неба над Луцьком. ФОТО
24 липень, 22:57