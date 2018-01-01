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Будівельників у Луцьку змусили прибирати загиджену вулицю

Будівельників у Луцьку змусили прибирати загиджену вулицю
Виконроба будівельної компанії в Луцьку покарали адміністративним протоколом за забруднення асфальтного покриття.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти у соціальній мережі Facebook.

Інспектор департаменту муніципальної варти Луцької міськради побачив, що в районі вулиці Конякіна вантажні автомобілі, які виїжджали з будівельного майданчика, забруднили дорогу.

Він зобов’язав будівельників негайно прибрати бруд з асфальтного покриття, а на виконроба склав адмінпротокол за ст. 152 КУпАП.

Будівельників у Луцьку змусили прибирати загиджену вулицю

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Теги: муніципали, Луцьк
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