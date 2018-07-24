У відомих ліках від гіпертонії виявили шкідливий канцероген





Про це пише



У Державній службі з лікарських засобів України розповіли, що перший препарат заборонили реалізувати частково, а на реалізацію останнього ввели постійну заборону.



Також у службі стверджують, що у середині липня отримали повідомлення від регуляторного органу в сфері контролю якості лікарських засобів Іспанії про те, що у лікарському засобі «Валсартан» (порошок у поліетиленових пакетах для фармацевтичного застосування, виробництва Жейзян Хуахай Фармасьютікал Ко., Лтд, Китай) міститься домішка, яка класифікується як можливий канцероген.



Саме тому Держлікслужба відповідним розпорядженням заборонила реалізацію, зберігання та застосування всіх серій цього препарату.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У лікарів виникли зауваження до препарату «Вазар» виробництва Болгарії та китайського порошку «Валсартан».Про це пише IA ZIK У Державній службі з лікарських засобів України розповіли, що перший препарат заборонили реалізувати частково, а на реалізацію останнього ввели постійну заборону.Також у службі стверджують, що у середині липня отримали повідомлення від регуляторного органу в сфері контролю якості лікарських засобів Іспанії про те, що у лікарському засобі «Валсартан» (порошок у поліетиленових пакетах для фармацевтичного застосування, виробництва Жейзян Хуахай Фармасьютікал Ко., Лтд, Китай) міститься домішка, яка класифікується як можливий канцероген.Саме тому Держлікслужба відповідним розпорядженням заборонила реалізацію, зберігання та застосування всіх серій цього препарату.

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