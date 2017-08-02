Як святкуватимуть день міста у Володимирі-Волинському. ПРОГРАМА





Місту «стукне» 1030 років, - пише



Міська рада підготувала програму святкових заходів, які розпочнуться вже із четверга.



Зазначимо, що цьогоріч жителів і гостей міста з річницею буде вітати народний артист України Віктор Павлік.



Через святкові заходи, в суботу і неділю (28-29 липня, - ред.) тимчасово буде перекритий рух транспорту.



Програма заходів з відзначення Дня міста Володимира-Волинського 26 – 29 липня 2018 року:



Назва заходу Місце і час проведення

26 липня (четвер)

Круглий стіл “Володимир, яким ми його пам’ятаємо”

КМЦ



11:00



28 липня (субота)

Урочисте богослужіння біля пам’ятника князю Володимиру у парку «Слов’янський»

Парк «Слов’янський»



11:00



Відкриття виставки за результатами конкурсу «З любов’ю у серці до рідного міста», нагородження переможців

КМЦ



12:30



Виступ оркестру з м.Цвікау

Біля КМЦ



15:00



Круглий стіл:Партнерська зустріч по співпраці у рамках “Engagement Global”

Міська рада



14:00



Свято «Золотих» подружніх пар «Під звуки музики оркестру»

Біля КМЦ



17:00



Ретро-вечірка під живий супровід духових оркестрів

Біля КМЦ



19:00



Флешмоб духового оркестру ДМШ «Володимир Band» (відкриття спортивних змагань)

Площа Героїв



17:00



Міжнародний турнір зі стрибків у висоту «Володимирські висоти 2018»

Площа Героїв



17:15



Молодіжно-розважальна програма для молоді



Виступ ансамблю «Грейс»



Показові виступи танцювальної школи MJDS



Парк «Слов’янський»



18:00



19:00



Фестиваль «Color Fest»

Парк «Слов’янський»



20:00



29 липня (неділя)

Розташування видовищно-розважальних та атракційних майданчиків

Площа героїв



7:00



Володимирський узвіз

Фотозони Сквер біля історичного музею

Локація княжої доби

Облаштування бібліоальтанки «Володимир-Волинський: прогулянка книжковим містом»

Алея спогадів (Фотовиставка «Вулицями древнього міста»; історична палатка до 130-річчя музею,

Історична фотозона «Погляд з минулого»

Організація проведення виставки товарів місцевих товаровиробників; медового ярмарку; книжкового ярмарку; святкова торгівля сувенірною продукцією

Сквер біля історичного музею



7:00



Пішохідні екскурсії містом «Перлини княжого граду» Початок о 13:00 та 15:00

Міжрайонна виставка мисливських собак

Сквер біля ЗОШ №2



10:00



Перший щорічний відкритий забіг «5K EPIKUR RUN»

Площа Героїв



9:00



Велопробіг у вишиванках вулицями міста

Площа Героїв



11:30



Гра “Бочча” для осіб з ураженням опорно-рухового апарату на “Кубок Володимира”

Площа Героїв



12:30



Офіційні заходи

Зустріч міського голови з офіційними делегаціями

Міська рада



11:00



Урочиста хода від міської ради. Покладанння квітів на площі Героїв

Міська рада



11:40



Пролог. Урочисте відкриття.



Нагородження від міського Голови



Сквер біля історичного музею



12:00



Концертна програма

Народний аматорський чоловічий вокальний колектив «Маневицька сотня» Сквер біля історичного музею 13:00

Ledis’TRIO (м.Львів) Сквер біля історичного музею 13:30

Виступ колективу з м.Цвікау Сквер біля історичного музею 14:00

Дитячий блок Сквер біля історичного музею 14:15

Презентація від клубу історичної реконструкції «Айна Бера» Сквер біля історичного музею 16:15

«Модний час» показ колекцій одягу Сквер біля історичного музею 16:30

Ledis’TRIO (м.Львів) Сквер біля історичного музею 17:00

Квартет «Акорд» (м.Луцьк) Сквер біля історичного музею 17:30

Концертна програма дитячих колективів ДНЗ «Веселі нотки»; гра-квест «Стежками княжого міста»; студія свята «Карамболь» (м.Луцьк); дитяче караоке «Співай із нами, рідне місто»; тематична дискотека «Діти-квіти Володимира»

біля КМЦ



10:00



Перформанс на основі історичних хронік «Біла королева» У приміщені КМЦ 18:00

Музичне свято за участю популярних гуртів та виконавців Парк «Слов’янський» 19:00-23.30

Світлодіодне шоу Парк «Слов’янський» 23:30

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26-29 липня у Володимирі-Волинському відбудуться розважальні заходи, присвячені дню міста.Місту «стукне» 1030 років, - пише БУГ Міська рада підготувала програму святкових заходів, які розпочнуться вже із четверга.Зазначимо, що цьогоріч жителів і гостей міста з річницею буде вітати народний артист УкраїниЧерез святкові заходи, в суботу і неділю (28-29 липня, - ред.) тимчасово буде перекритий рух транспорту.Програма заходів з відзначення Дня міста Володимира-Волинського 26 – 29 липня 2018 року:Назва заходу Місце і час проведення26 липня (четвер)Круглий стіл “Володимир, яким ми його пам’ятаємо”КМЦ11:0028 липня (субота)Урочисте богослужіння біля пам’ятника князю Володимиру у парку «Слов’янський»Парк «Слов’янський»11:00Відкриття виставки за результатами конкурсу «З любов’ю у серці до рідного міста», нагородження переможцівКМЦ12:30Виступ оркестру з м.ЦвікауБіля КМЦ15:00Круглий стіл:Партнерська зустріч по співпраці у рамках “Engagement Global”Міська рада14:00Свято «Золотих» подружніх пар «Під звуки музики оркестру»Біля КМЦ17:00Ретро-вечірка під живий супровід духових оркестрівБіля КМЦ19:00Флешмоб духового оркестру ДМШ «Володимир Band» (відкриття спортивних змагань)Площа Героїв17:00Міжнародний турнір зі стрибків у висоту «Володимирські висоти 2018»Площа Героїв17:15Молодіжно-розважальна програма для молодіВиступ ансамблю «Грейс»Показові виступи танцювальної школи MJDSПарк «Слов’янський»18:0019:00Фестиваль «Color Fest»Парк «Слов’янський»20:0029 липня (неділя)Розташування видовищно-розважальних та атракційних майданчиківПлоща героїв7:00Володимирський узвізФотозони Сквер біля історичного музеюЛокація княжої добиОблаштування бібліоальтанки «Володимир-Волинський: прогулянка книжковим містом»Алея спогадів (Фотовиставка «Вулицями древнього міста»; історична палатка до 130-річчя музею,Історична фотозона «Погляд з минулого»Організація проведення виставки товарів місцевих товаровиробників; медового ярмарку; книжкового ярмарку; святкова торгівля сувенірною продукцієюСквер біля історичного музею7:00Пішохідні екскурсії містом «Перлини княжого граду» Початок о 13:00 та 15:00Міжрайонна виставка мисливських собакСквер біля ЗОШ №210:00Перший щорічний відкритий забіг «5K EPIKUR RUN»Площа Героїв9:00Велопробіг у вишиванках вулицями містаПлоща Героїв11:30Гра “Бочча” для осіб з ураженням опорно-рухового апарату на “Кубок Володимира”Площа Героїв12:30Офіційні заходиЗустріч міського голови з офіційними делегаціямиМіська рада11:00Урочиста хода від міської ради. Покладанння квітів на площі ГероївМіська рада11:40Пролог. Урочисте відкриття.Нагородження від міського ГоловиСквер біля історичного музею12:00Концертна програмаНародний аматорський чоловічий вокальний колектив «Маневицька сотня» Сквер біля історичного музею 13:00Ledis’TRIO (м.Львів) Сквер біля історичного музею 13:30Виступ колективу з м.Цвікау Сквер біля історичного музею 14:00Дитячий блок Сквер біля історичного музею 14:15Презентація від клубу історичної реконструкції «Айна Бера» Сквер біля історичного музею 16:15«Модний час» показ колекцій одягу Сквер біля історичного музею 16:30Ledis’TRIO (м.Львів) Сквер біля історичного музею 17:00Квартет «Акорд» (м.Луцьк) Сквер біля історичного музею 17:30Концертна програма дитячих колективів ДНЗ «Веселі нотки»; гра-квест «Стежками княжого міста»; студія свята «Карамболь» (м.Луцьк); дитяче караоке «Співай із нами, рідне місто»; тематична дискотека «Діти-квіти Володимира»біля КМЦ10:00Перформанс на основі історичних хронік «Біла королева» У приміщені КМЦ 18:00Музичне свято за участю популярних гуртів та виконавців Парк «Слов’янський» 19:00-23.30Світлодіодне шоу Парк «Слов’янський» 23:30

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