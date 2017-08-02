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Як святкуватимуть день міста у Володимирі-Волинському. ПРОГРАМА

Як святкуватимуть день міста у Володимирі-Волинському. ПРОГРАМА
26-29 липня у Володимирі-Волинському відбудуться розважальні заходи, присвячені дню міста.

Місту «стукне» 1030 років, - пише БУГ.

Міська рада підготувала програму святкових заходів, які розпочнуться вже із четверга.

Зазначимо, що цьогоріч жителів і гостей міста з річницею буде вітати народний артист України Віктор Павлік.

Через святкові заходи, в суботу і неділю (28-29 липня, - ред.) тимчасово буде перекритий рух транспорту.

Програма заходів з відзначення Дня міста Володимира-Волинського 26 – 29 липня 2018 року:

Назва заходу Місце і час проведення
26 липня (четвер)
Круглий стіл “Володимир, яким ми його пам’ятаємо”
КМЦ

11:00

28 липня (субота)
Урочисте богослужіння біля пам’ятника князю Володимиру у парку «Слов’янський»
Парк «Слов’янський»

11:00

Відкриття виставки за результатами конкурсу «З любов’ю у серці до рідного міста», нагородження переможців
КМЦ

12:30

Виступ оркестру з м.Цвікау
Біля КМЦ

15:00

Круглий стіл:Партнерська зустріч по співпраці у рамках “Engagement Global”
Міська рада

14:00

Свято «Золотих» подружніх пар «Під звуки музики оркестру»
Біля КМЦ

17:00

Ретро-вечірка під живий супровід духових оркестрів
Біля КМЦ

19:00

Флешмоб духового оркестру ДМШ «Володимир Band» (відкриття спортивних змагань)
Площа Героїв

17:00

Міжнародний турнір зі стрибків у висоту «Володимирські висоти 2018»
Площа Героїв

17:15

Молодіжно-розважальна програма для молоді

Виступ ансамблю «Грейс»

Показові виступи танцювальної школи MJDS

Парк «Слов’янський»

18:00

19:00

Фестиваль «Color Fest»
Парк «Слов’янський»

20:00

29 липня (неділя)
Розташування видовищно-розважальних та атракційних майданчиків
Площа героїв

7:00

Володимирський узвіз
Фотозони Сквер біля історичного музею
Локація княжої доби
Облаштування бібліоальтанки «Володимир-Волинський: прогулянка книжковим містом»
Алея спогадів (Фотовиставка «Вулицями древнього міста»; історична палатка до 130-річчя музею,
Історична фотозона «Погляд з минулого»
Організація проведення виставки товарів місцевих товаровиробників; медового ярмарку; книжкового ярмарку; святкова торгівля сувенірною продукцією
Сквер біля історичного музею

7:00

Пішохідні екскурсії містом «Перлини княжого граду» Початок о 13:00 та 15:00
Міжрайонна виставка мисливських собак
Сквер біля ЗОШ №2

10:00

Перший щорічний відкритий забіг «5K EPIKUR RUN»
Площа Героїв

9:00

Велопробіг у вишиванках вулицями міста
Площа Героїв

11:30

Гра “Бочча” для осіб з ураженням опорно-рухового апарату на “Кубок Володимира”
Площа Героїв

12:30

Офіційні заходи
Зустріч міського голови з офіційними делегаціями
Міська рада

11:00

Урочиста хода від міської ради. Покладанння квітів на площі Героїв
Міська рада

11:40

Пролог. Урочисте відкриття.

Нагородження від міського Голови

Сквер біля історичного музею

12:00

Концертна програма
Народний аматорський чоловічий вокальний колектив «Маневицька сотня» Сквер біля історичного музею 13:00
Ledis’TRIO (м.Львів) Сквер біля історичного музею 13:30
Виступ колективу з м.Цвікау Сквер біля історичного музею 14:00
Дитячий блок Сквер біля історичного музею 14:15
Презентація від клубу історичної реконструкції «Айна Бера» Сквер біля історичного музею 16:15
«Модний час» показ колекцій одягу Сквер біля історичного музею 16:30
Ledis’TRIO (м.Львів) Сквер біля історичного музею 17:00
Квартет «Акорд» (м.Луцьк) Сквер біля історичного музею 17:30
Концертна програма дитячих колективів ДНЗ «Веселі нотки»; гра-квест «Стежками княжого міста»; студія свята «Карамболь» (м.Луцьк); дитяче караоке «Співай із нами, рідне місто»; тематична дискотека «Діти-квіти Володимира»
біля КМЦ

10:00

Перформанс на основі історичних хронік «Біла королева» У приміщені КМЦ 18:00
Музичне свято за участю популярних гуртів та виконавців Парк «Слов’янський» 19:00-23.30
Світлодіодне шоу Парк «Слов’янський» 23:30

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Теги: Володимир-Волинський, день міста
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