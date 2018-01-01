Курс валют у Луцьку на 25 липня





Євро при купівлі становить - 30.681, при продажу - 31.286.



Курс російського рубля: купівля - 0.375, продаж - 0.432.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.663, продаж - 7.233.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.351, а продаж - 26.662.Євро при купівлі становить - 30.681, при продажу - 31.286.Курс російського рубля: купівля - 0.375, продаж - 0.432.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.663, продаж - 7.233.

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