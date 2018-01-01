вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 25 липня

Курс валют у Луцьку на 25 липня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.351, а продаж - 26.662.

Євро при купівлі становить - 30.681, при продажу - 31.286.

Курс російського рубля: купівля - 0.375, продаж - 0.432.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.663, продаж - 7.233.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній листопад: чому «лисіють» луцькі каштани. ФОТО
Через моторошну аварію на Житомирщині перевіряють волинські маршрутки
Запустили мобільний додаток для луцьких туристів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За вихідні до лікарні потрапили 10 п'яних лучан
Сьогодні, 09:51
Протягнув 50 метрів по дорозі: у Києві Hummer на смерть збив 8-річну дитину. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 09:16
Курс валют у Луцьку на 25 липня
Сьогодні, 09:00
Як святкуватимуть день міста у Володимирі-Волинському. ПРОГРАМА
Сьогодні, 08:28
У Луцьку люди не можуть отримати землю під своїми гаражами
Сьогодні, 08:15
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 24 липня Курс валют у Луцьку на 24 липня
24 липень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 23 липня Курс валют у Луцьку на 23 липня
23 липень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 21 липня Курс валют у Луцьку на 21 липня
21 липень, 10:11
Курс валют у Луцьку на 20 липня Курс валют у Луцьку на 20 липня
20 липень, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «Figli Migli» можна зекономити на розвагах для дитини*
Сьогодні, 10:13
 0
Потяг Чернівці-Ковель збив на смерть чоловіка
Сьогодні, 10:10
 0
Проблеми з громадським транспортом у Луцьку може вирішити монетизація пільг, - Покровський
Сьогодні, 09:55
 0
За вихідні до лікарні потрапили 10 п'яних лучан
Сьогодні, 09:51
 0
Протягнув 50 метрів по дорозі: у Києві Hummer на смерть збив 8-річну дитину. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 09:16
 0
Медіа
відео
1/8