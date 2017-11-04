Протягнув 50 метрів по дорозі: у Києві Hummer на смерть збив 8-річну дитину. ФОТО. ВІДЕО





Страшний інцидент трапився у вівторок, 24 липня, – повідомляє Інформатор, передає



За попередньою інформацією, восьмирічна дівчинка з мамою переходила дорогу на регульованому пішохідному переході на зелене світло. В цей час Hummer, не зупиняючись на червоне, збив дитину і намагався втекти з місця події. Водій також зняв номери з автомобіля.



Патрульні зуміли знайти і затримати порушника. Під час затримання хлопець пручався і кричав, що з ним чинять несправедливо. За словами поліції, перших ознак алкогольного сп'яніння у водія немає, проте підтвердити чи спростувати це зможе слідство.



Від зіткнення дитина отримала множинні переломи, травми виявилися несумісні з життям, дівчинка померла ще до приїзду швидкої допомоги.



На місці працювали дві карети "швидкої", патрульна поліція і чекали приїзду слідчо-оперативної групи. Подробиці інциденту з'ясовуються.



Як стало відомо згодом, тіло дитини авто протягнуло ще понад 50 метрів після удару.



Згідно з інформацією у соціальних мережах, за кермом Hummer перебував громадянин Росії, 1995 року народження.



Пізніше на місце аварії прибули адвокати водія.



Раніше повідомлялося, що водієм Hummer, який насмерть збив восьмирічну дівчинку на пішоходному переході у Києві, виявився колишній боксер, а нині - директор, власник і інвестор однієї із місцевих фірм.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві, на бульварі Лесі Українки, водій на джипі Hummer збив 8-річну дівчинку. Дитина померла ще до приїзду швидкої.Страшний інцидент трапився у вівторок, 24 липня, – повідомляє Інформатор, передає ТСН За попередньою інформацією, восьмирічна дівчинка з мамою переходила дорогу на регульованому пішохідному переході на зелене світло. В цей час Hummer, не зупиняючись на червоне, збив дитину і намагався втекти з місця події. Водій також зняв номери з автомобіля.Патрульні зуміли знайти і затримати порушника. Під час затримання хлопець пручався і кричав, що з ним чинять несправедливо. За словами поліції, перших ознак алкогольного сп'яніння у водія немає, проте підтвердити чи спростувати це зможе слідство.Від зіткнення дитина отримала множинні переломи, травми виявилися несумісні з життям, дівчинка померла ще до приїзду швидкої допомоги.На місці працювали дві карети "швидкої", патрульна поліція і чекали приїзду слідчо-оперативної групи. Подробиці інциденту з'ясовуються.Як стало відомо згодом, тіло дитини авто протягнуло ще понад 50 метрів після удару.Згідно з інформацією у соціальних мережах, за кермом Hummer перебував громадянин Росії, 1995 року народження.Пізніше на місце аварії прибули адвокати водія.Раніше повідомлялося, що водієм Hummer, який насмерть збив восьмирічну дівчинку на пішоходному переході у Києві, виявився колишній боксер, а нині - директор, власник і інвестор однієї із місцевих фірм.

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