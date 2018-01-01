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За вихідні до лікарні потрапили 10 п'яних лучан

За вихідні до лікарні потрапили 10 п'яних лучан
До приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні за минулі вихідні звернулося 97 пацієнтів.

Про це йдеться на офіційній сторінці закладу у facebook.

Так, у травмпункт звернулося 120 травмованих, з них - 33 з переломами. 10 пацієнтів було у стані сильного алкогольного сп’яніння. А 3-ох людей покусали тварини.

Також медики попереджають про небезпеку грибів, оскільки наразі у розпалі сезон "тихого полювання". І при будь-яких симптомах отруєння, нагадують, що потрібно звернутись до лікарів, а не займатись самолікуванням.

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Теги: лікарня, травмпункт
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