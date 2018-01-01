За вихідні до лікарні потрапили 10 п'яних лучан
Сьогодні, 09:51
До приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні за минулі вихідні звернулося 97 пацієнтів.
Про це йдеться на офіційній сторінці закладу у facebook.
Так, у травмпункт звернулося 120 травмованих, з них - 33 з переломами. 10 пацієнтів було у стані сильного алкогольного сп’яніння. А 3-ох людей покусали тварини.
Також медики попереджають про небезпеку грибів, оскільки наразі у розпалі сезон "тихого полювання". І при будь-яких симптомах отруєння, нагадують, що потрібно звернутись до лікарів, а не займатись самолікуванням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на офіційній сторінці закладу у facebook.
Так, у травмпункт звернулося 120 травмованих, з них - 33 з переломами. 10 пацієнтів було у стані сильного алкогольного сп’яніння. А 3-ох людей покусали тварини.
Також медики попереджають про небезпеку грибів, оскільки наразі у розпалі сезон "тихого полювання". І при будь-яких симптомах отруєння, нагадують, що потрібно звернутись до лікарів, а не займатись самолікуванням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Потяг Чернівці-Ковель збив на смерть чоловіка
Сьогодні, 10:10
Проблеми з громадським транспортом у Луцьку може вирішити монетизація пільг, - Покровський
Сьогодні, 09:55
За вихідні до лікарні потрапили 10 п'яних лучан
Сьогодні, 09:51
Протягнув 50 метрів по дорозі: у Києві Hummer на смерть збив 8-річну дитину. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 09:16
Курс валют у Луцьку на 25 липня
Сьогодні, 09:00