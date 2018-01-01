За вихідні до лікарні потрапили 10 п'яних лучан

До приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні за минулі вихідні звернулося 97 пацієнтів.Про це йдеться на офіційній сторінці закладу у facebook.Так, у травмпункт звернулося 120 травмованих, з них - 33 з переломами. 10 пацієнтів було у стані сильного алкогольного сп’яніння. А 3-ох людей покусали тварини.Також медики попереджають про небезпеку грибів, оскільки наразі у розпалі сезон "тихого полювання". І при будь-яких симптомах отруєння, нагадують, що потрібно звернутись до лікарів, а не займатись самолікуванням.