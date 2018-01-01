Проблеми з громадським транспортом у Луцьку може вирішити монетизація пільг, - Покровський

Андрій Покровський переконаний, що монетизація пільг – ключ до вирішення проблем із громадським транспортом.



Про це він сказав під час телепрограми «Відкрита влада. Місто» на «Аверсі», - пише



Так, депутат нагадав, що Громадянським Рухом «Свідомі» спільно із депутатом міськради Миколою Яручиком був проведений круглий стіл, де разом із превізниками обговорювалися проблеми стосовно пільгового проїзду громадян.



«З одного боку в нас – неякісні послуги перевезення, з іншого – плата за проїзд дуже мала і дуже багато пільговиків, яким доводиться відшкодовувати з бюджету міста. На 30-40 мільйонів дотувати лише одне комунальне підприємство ЛПЕ – це дуже невигідно для міста і дуже складно», – зауважив луцький обранець громади.



Та додав, що на початку цього року Кабмін вже надав можливість переходити на монетизацію пільг.



«Я вважаю, що нам варто пришвидшити механізм монетизації цих пільг, дати можливість працювати ринку у вільних умовах. Всі пільговики, отримуючи свою компенсацію за проїзд, можуть її використовувати так, як хочуть. А всі перевізники, в тому числі й ЛПЕ, мають працювати виключно власним менеджментом над покращенням якості перевезень. Має бути здорова конкуренція», – переконаний Андрій Покровський.



Із його думкою погодилися й інші депутати Луцькради-гості студії.

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