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На День Незалежності у Луцьку змагатимуться стронгмени. ФОТО

На День Незалежності у Луцьку змагатимуться стронгмени. ФОТО
У Луцьку змагатимуться стронгмени з України та Європи.

Захід відбудеться 24 серпня, на День Незалежності України, на площі Президента Грушевського.

Зустріч стронгменів «Збірної України» проти «Збірної Європи». У складі команд зберуться по чотири потужних атлети, які вже давно стали відомими у всьому світі.

Головним рефері турніру буде володар титулу «Найсильніша людина планети», Заслужений майстер спорту України - Василь Вірастюк.

Богатирі позмагаються у 6 вправах і визначать, хто сильніший у протистоянні, яке вже відбувалось неодноразово в нашій країні.

Вправи:

- 2 мішки 100кг + Йок 375 кг + айсленд кросс 130кг + тяга саней 200кг.

- подвійний лог-ліфт 240 кг. (2 хв)

- прогулянка фермера 140 кг 4х20 м

- дамбл 90 кг (3хв)

- подвійна тяга платформи з автомобілем 550 кг.

- перетягування канату 4х4.

Початок турніру – 24 серпня, о 15:00 на площі Президента Грушевського (перед РЦ «Промінь»)
На День Незалежності у Луцьку змагатимуться стронгмени. ФОТО

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Теги: стронгмени, Луцьк, змагання
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