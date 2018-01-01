На День Незалежності у Луцьку змагатимуться стронгмени. ФОТО
Сьогодні, 10:24
У Луцьку змагатимуться стронгмени з України та Європи.
Захід відбудеться 24 серпня, на День Незалежності України, на площі Президента Грушевського.
Зустріч стронгменів «Збірної України» проти «Збірної Європи». У складі команд зберуться по чотири потужних атлети, які вже давно стали відомими у всьому світі.
Головним рефері турніру буде володар титулу «Найсильніша людина планети», Заслужений майстер спорту України - Василь Вірастюк.
Богатирі позмагаються у 6 вправах і визначать, хто сильніший у протистоянні, яке вже відбувалось неодноразово в нашій країні.
Вправи:
- 2 мішки 100кг + Йок 375 кг + айсленд кросс 130кг + тяга саней 200кг.
- подвійний лог-ліфт 240 кг. (2 хв)
- прогулянка фермера 140 кг 4х20 м
- дамбл 90 кг (3хв)
- подвійна тяга платформи з автомобілем 550 кг.
- перетягування канату 4х4.
Початок турніру – 24 серпня, о 15:00 на площі Президента Грушевського (перед РЦ «Промінь»)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Захід відбудеться 24 серпня, на День Незалежності України, на площі Президента Грушевського.
Зустріч стронгменів «Збірної України» проти «Збірної Європи». У складі команд зберуться по чотири потужних атлети, які вже давно стали відомими у всьому світі.
Головним рефері турніру буде володар титулу «Найсильніша людина планети», Заслужений майстер спорту України - Василь Вірастюк.
Богатирі позмагаються у 6 вправах і визначать, хто сильніший у протистоянні, яке вже відбувалось неодноразово в нашій країні.
Вправи:
- 2 мішки 100кг + Йок 375 кг + айсленд кросс 130кг + тяга саней 200кг.
- подвійний лог-ліфт 240 кг. (2 хв)
- прогулянка фермера 140 кг 4х20 м
- дамбл 90 кг (3хв)
- подвійна тяга платформи з автомобілем 550 кг.
- перетягування канату 4х4.
Початок турніру – 24 серпня, о 15:00 на площі Президента Грушевського (перед РЦ «Промінь»)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинська облспоживспілка передає депутатам «листи щастя»
Сьогодні, 10:37
На День Незалежності у Луцьку змагатимуться стронгмени. ФОТО
Сьогодні, 10:24
У «Figli Migli» можна зекономити на розвагах для дитини*
Сьогодні, 10:13
Потяг Чернівці-Ковель збив на смерть чоловіка
Сьогодні, 10:10