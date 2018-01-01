На День Незалежності у Луцьку змагатимуться стронгмени. ФОТО

У Луцьку змагатимуться стронгмени з України та Європи.Захід відбудеться 24 серпня, на День Незалежності України, на площі Президента Грушевського.Зустріч стронгменів «Збірної України» проти «Збірної Європи». У складі команд зберуться по чотири потужних атлети, які вже давно стали відомими у всьому світі.Головним рефері турніру буде володар титулу «Найсильніша людина планети», Заслужений майстер спорту України -Богатирі позмагаються у 6 вправах і визначать, хто сильніший у протистоянні, яке вже відбувалось неодноразово в нашій країні.Вправи:- 2 мішки 100кг + Йок 375 кг + айсленд кросс 130кг + тяга саней 200кг.- подвійний лог-ліфт 240 кг. (2 хв)- прогулянка фермера 140 кг 4х20 м- дамбл 90 кг (3хв)- подвійна тяга платформи з автомобілем 550 кг.- перетягування канату 4х4.Початок турніру – 24 серпня, о 15:00 на площі Президента Грушевського (перед РЦ «Промінь»)