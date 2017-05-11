У Луцьку не знають, що робити із занедбаним ботанічним садом. ВІДЕО





Так, десятки років на території поблизу Палацу учнівської молоді існували близько 200 видів рослин та 50 видів дерев. Скільки з них росте тут нині, невідомо, оскільки в 2003 році статус ботанічного саду у ділянки забрали і рідкісну флору занедбали, - йдеться у сюжеті 1



"Тут ботанічного саду не має, але як статус загальнодержавного природно-заповідного фонду він ще існує. Міська рада і університет неодноразово звертались в Мінуправління екології обласної адміністрації, на Міністерство, щоб законодавчо врегулювати це питання: зняти статус з неіснуючого з 2003 року ботанічного саду", - розповів начальник відділу екології Луцькради Анатолій Гламазда.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Шопена колись був ботанічний сад, який зник вже п’ятнадцять років тому, але досі питання щодо статусу цієї пам'ятки залишається не вирішеним.Так, десятки років на території поблизу Палацу учнівської молоді існували близько 200 видів рослин та 50 видів дерев. Скільки з них росте тут нині, невідомо, оскільки в 2003 році статус ботанічного саду у ділянки забрали і рідкісну флору занедбали, - йдеться у сюжеті 1 2 каналу "Тут ботанічного саду не має, але як статус загальнодержавного природно-заповідного фонду він ще існує. Міська рада і університет неодноразово звертались в Мінуправління екології обласної адміністрації, на Міністерство, щоб законодавчо врегулювати це питання: зняти статус з неіснуючого з 2003 року ботанічного саду", - розповів начальник відділу екології ЛуцькрадиДетальніше у сюжеті:

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