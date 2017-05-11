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У Луцьку не знають, що робити із занедбаним ботанічним садом. ВІДЕО

У Луцьку не знають, що робити із занедбаним ботанічним садом. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Шопена колись був ботанічний сад, який зник вже п’ятнадцять років тому, але досі питання щодо статусу цієї пам'ятки залишається не вирішеним.

Так, десятки років на території поблизу Палацу учнівської молоді існували близько 200 видів рослин та 50 видів дерев. Скільки з них росте тут нині, невідомо, оскільки в 2003 році статус ботанічного саду у ділянки забрали і рідкісну флору занедбали, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

"Тут ботанічного саду не має, але як статус загальнодержавного природно-заповідного фонду він ще існує. Міська рада і університет неодноразово звертались в Мінуправління екології обласної адміністрації, на Міністерство, щоб законодавчо врегулювати це питання: зняти статус з неіснуючого з 2003 року ботанічного саду", - розповів начальник відділу екології Луцькради Анатолій Гламазда.

Детальніше у сюжеті:


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Теги: ботанічний сад, Луцьк
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Коментарі 1
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Листування за листуванням Ось і весь результат роботи, листуються між собою замість того щоб зробити порядок одним голосуванням за один проект рішення на двох листах Чергова видимість бурної діяльності щоб знову хтось лівака в карман закинув
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