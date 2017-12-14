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Волинська облспоживспілка передає депутатам «листи щастя»

Волинська облспоживспілка передає депутатам «листи щастя»
У Луцькраді напередодні сесії представник Волинської обласної спілки споживчих товариств роздав обранцям громади та в.о міського голови Григорію Пустовіту звернення із інформацією, що відчуження чи поділ ділянки на Завокзальному ринку на вулиці Карпенка-Карого незаконні.

Зверення роздали у сесійні залі 25 липня.

У ньому йдеться про те, що недавно облспоживспілці стало відомо про проект рішення міськради «Про надання КП «Луцькі ринки» згоди на поділ земельної ділянки, яка надана в постійне користування на вул. Карпенка-Карого, 1.

Тож облспоживспілка повідомила, що на вказаній території знаходиться єдиний майновий комплекс, який належить на праві власності Волинській облспоживспілці, що підтверджується витягом з реєтру речових прав. Окрім того, облспоживспілка подавала позов до Луцькради та КП «Луцькі ринки» про визнання недійсним та скасування рішень. Господарський суд Волинської області забезпечив позов шляхом заборони Луцькраді відчужувати у будь-який спосіб, а також передавати у користування земельну ділянку під «Завокзальним».

«Враховуючи вищевикладене, просимо не здійснювати поділ вищевказаної земельної ділянки, оскільки такий поділ суперечить діючому в Україні законодавству і веде до рейдерського заховлення майна облспоживспілки, яке внесено до Державного реєстру речових прав на неухоме майно», - йдеться у звернені.

Волинська облспоживспілка передає депутатам «листи щастя»

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Теги: облспоживспілка, Луцькрада, Волинь, ринок
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