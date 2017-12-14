Волинська облспоживспілка передає депутатам «листи щастя»

У Луцькраді напередодні сесії представник Волинської обласної спілки споживчих товариств роздав обранцям громади та в.о міського головизвернення із інформацією, що відчуження чи поділ ділянки на Завокзальному ринку на вулиці Карпенка-Карого незаконні.Зверення роздали у сесійні залі 25 липня.У ньому йдеться про те, що недавно облспоживспілці стало відомо про проект рішення міськради «Про надання КП «Луцькі ринки» згоди на поділ земельної ділянки, яка надана в постійне користування на вул. Карпенка-Карого, 1.Тож облспоживспілка повідомила, що на вказаній території знаходиться єдиний майновий комплекс, який належить на праві власності Волинській облспоживспілці, що підтверджується витягом з реєтру речових прав. Окрім того, облспоживспілка подавала позов до Луцькради та КП «Луцькі ринки» про визнання недійсним та скасування рішень. Господарський суд Волинської області забезпечив позов шляхом заборони Луцькраді відчужувати у будь-який спосіб, а також передавати у користування земельну ділянку під «Завокзальним».«Враховуючи вищевикладене, просимо не здійснювати поділ вищевказаної земельної ділянки, оскільки такий поділ суперечить діючому в Україні законодавству і веде до рейдерського заховлення майна облспоживспілки, яке внесено до Державного реєстру речових прав на неухоме майно», - йдеться у звернені.