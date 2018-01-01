Опублікували програму спікерів на «Lutsk Food Fest»

28-29 липня у Луцьку відбудеться гастрономічний фестиваль «Lutsk Food Fest». Організатори повідомили програму спікер-зони «Розмови зі смаком».Традиційно на «Lutsk Food Fest», окрім смачних страв і напоїв, відвідувачам пропонують розваги та цікаві формати дозвілля.Серед «фішок» фестивалю - зона інтелектуального відпочинку «Розмови зі смаком». Тут відомі ресторатори, блогери, кулінари та інші причетні до гастрономічної індустрії професіонали проводять майстер-класи та відкриті лекції.Отож, програма спікер-зони восьмого «Lutsk Food Fest»:Субота, 28 липня:14.00 - «Смачно без лишніх калорій». Готуєм страви разом з фітнес-тренером14.30 - ТM NOVELLINA. Презентація та дегустація нового напою Spritz&Roll14.40 - Як зробити домашні грильовані ковбаски? Майстер-клас разом з ТМ «ІДНА»15.00 - Смажимо фірмову свинину на грилю від LuckyBull15.30 - Магія вина «Алеф-Віналь» (розіграші та дегустація)Неділя, 29 липня14.00-16.00 «ProEATERS Workshop. Як відкрити власний заклад та що із ним робити далі». Майстер-клас відомого тернопільського ресторатора16.00 - дегустація вин від «Алеф-Віналь».