Опублікували програму спікерів на «Lutsk Food Fest»
Сьогодні, 12:00
28-29 липня у Луцьку відбудеться гастрономічний фестиваль «Lutsk Food Fest». Організатори повідомили програму спікер-зони «Розмови зі смаком».
Традиційно на «Lutsk Food Fest», окрім смачних страв і напоїв, відвідувачам пропонують розваги та цікаві формати дозвілля.
Серед «фішок» фестивалю - зона інтелектуального відпочинку «Розмови зі смаком». Тут відомі ресторатори, блогери, кулінари та інші причетні до гастрономічної індустрії професіонали проводять майстер-класи та відкриті лекції.
Отож, програма спікер-зони восьмого «Lutsk Food Fest»:
Субота, 28 липня:
14.00 - «Смачно без лишніх калорій». Готуєм страви разом з фітнес-тренером Оленою Чирук
14.30 - ТM NOVELLINA. Презентація та дегустація нового напою Spritz&Roll
14.40 - Як зробити домашні грильовані ковбаски? Майстер-клас разом з ТМ «ІДНА»
15.00 - Смажимо фірмову свинину на грилю від LuckyBull
15.30 - Магія вина «Алеф-Віналь» (розіграші та дегустація)
Неділя, 29 липня
14.00-16.00 «ProEATERS Workshop. Як відкрити власний заклад та що із ним робити далі». Майстер-клас відомого тернопільського ресторатора Петра Заставного.
16.00 - дегустація вин від «Алеф-Віналь».
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Традиційно на «Lutsk Food Fest», окрім смачних страв і напоїв, відвідувачам пропонують розваги та цікаві формати дозвілля.
Серед «фішок» фестивалю - зона інтелектуального відпочинку «Розмови зі смаком». Тут відомі ресторатори, блогери, кулінари та інші причетні до гастрономічної індустрії професіонали проводять майстер-класи та відкриті лекції.
Отож, програма спікер-зони восьмого «Lutsk Food Fest»:
Субота, 28 липня:
14.00 - «Смачно без лишніх калорій». Готуєм страви разом з фітнес-тренером Оленою Чирук
14.30 - ТM NOVELLINA. Презентація та дегустація нового напою Spritz&Roll
14.40 - Як зробити домашні грильовані ковбаски? Майстер-клас разом з ТМ «ІДНА»
15.00 - Смажимо фірмову свинину на грилю від LuckyBull
15.30 - Магія вина «Алеф-Віналь» (розіграші та дегустація)
Неділя, 29 липня
14.00-16.00 «ProEATERS Workshop. Як відкрити власний заклад та що із ним робити далі». Майстер-клас відомого тернопільського ресторатора Петра Заставного.
16.00 - дегустація вин від «Алеф-Віналь».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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