30 атовців отримали звання «Почесний громадянин Луцька». ІМЕНА





Відповідне рішення прийняли під час сесії 25 липня.



Перед голосуванням оголосили можливість голосування без обговорень. Натомість до списку запропонували додати померлого Олега Твердохліба. Очільниця ГО «Члени родин загиблих в АТО «Надія». Надія зауважила, що наступного року планують внести проект щодо присвоєння звання померлим.



За вірність військовій присязі, особисту мужність, самовідданість та героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції на Сході України, а також вагомий особистий внесок у забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України почесне звання планують присвоїти:



- Атаманчуку Андрію Вікторовичу;

- Вишневському Олегу Анатолійовичу;

- Войчуку Олександру Анатолійовичу;

- Гринчишину Максиму Ігоровичу;

- Гулюку Сергію Миколайовичу;

- Зарадюку Володимиру Володимировичу;

- Зелінському Василю Аркадійовичу;

- Йовзику Дмитру Васильовичу;

- Іонову В'ячеславу Анатолійовичу;

- Карабану Артему Олександровичу;

- Кітновському Олексію Володимировичу;

- Климчуку Сергію Дмитровичу;

- Кумецькому Віктору Володимировичу;

- Куруку Сергію Івановичу;

- Луцюку Роману Йосиповичу;

- Лучуку Роману Олександровичу;

- Мандзику Віктору Сергійовичу;

- Марцинюку Валерію Костянтиновичу;

- Махновцю Віталію Івановичу;

- Наюку Роману Васильовичу;

- Оніщуку Юрію Віталійовичу;

- Помінкевичу Сергію Петровичу;

- Прокопчуку Володимиру Івановичу;

- Філіпчуку Ігорю Ярославовичу;

- Хамраєву Рустаму Шонійозовичу;

- Чабанчуку Денису Миколайовичу;

- Чучаліну Сергію Андрійовичу;

- Шкредю Сергію Олексійовичу;

- Шостаку Сергію Олександровичу;

- Шульзі Максиму Костянтиновичу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Звання «Почесний громадянин Луцька» присвоїли 30-ти загиблим воїнам АТО.Відповідне рішення прийняли під час сесії 25 липня.Перед голосуванням оголосили можливість голосування без обговорень. Натомість до списку запропонували додати померлого. Очільниця ГО «Члени родин загиблих в АТО «Надія». Надія зауважила, що наступного року планують внести проект щодо присвоєння звання померлим.За вірність військовій присязі, особисту мужність, самовідданість та героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції на Сході України, а також вагомий особистий внесок у забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України почесне звання планують присвоїти:- Атаманчуку Андрію Вікторовичу;- Вишневському Олегу Анатолійовичу;- Войчуку Олександру Анатолійовичу;- Гринчишину Максиму Ігоровичу;- Гулюку Сергію Миколайовичу;- Зарадюку Володимиру Володимировичу;- Зелінському Василю Аркадійовичу;- Йовзику Дмитру Васильовичу;- Іонову В'ячеславу Анатолійовичу;- Карабану Артему Олександровичу;- Кітновському Олексію Володимировичу;- Климчуку Сергію Дмитровичу;- Кумецькому Віктору Володимировичу;- Куруку Сергію Івановичу;- Луцюку Роману Йосиповичу;- Лучуку Роману Олександровичу;- Мандзику Віктору Сергійовичу;- Марцинюку Валерію Костянтиновичу;- Махновцю Віталію Івановичу;- Наюку Роману Васильовичу;- Оніщуку Юрію Віталійовичу;- Помінкевичу Сергію Петровичу;- Прокопчуку Володимиру Івановичу;- Філіпчуку Ігорю Ярославовичу;- Хамраєву Рустаму Шонійозовичу;- Чабанчуку Денису Миколайовичу;- Чучаліну Сергію Андрійовичу;- Шкредю Сергію Олексійовичу;- Шостаку Сергію Олександровичу;- Шульзі Максиму Костянтиновичу.

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