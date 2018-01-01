У центрі Луцька невідомі викрали гігантський горщик для рослин. ФОТО

У Луцьку на вулиці Шопена невідомі викрали величезний горщик для квітів.Горщики для краси поставили власники магазину натуральної косметики. Кажуть, навіть не очікували, що його можуть вкрасти.Про інцидент у Facebook написала, яка, власне, і є засновницею магазину-майстерні Green Valerie."Це мій перший гнівний пост і ,сподіваюсь, останній.Євроінтеграція? Серйозно? Країна, в якій в обласному центрі не можна поставити гарні горщики, бо їх вкрадуть? Де в парках нищать лавки і, знову ж таки, все крадуть... Де люди ще досі надіяться, що прийде «дядя», який «наведе» порядок, але самі ніц не хочуть зробити (платити податки, дотримуватись закону, прибирати та сортувати сміття ... список довгий)" - йдеться у дописі."Ставимо перед майстернею смітник - треба ховати на ніч, щоб не вкрали... Купуємо коврик, теж люди кажуть, що вкрадуть...Але всі ж навколо тільки і жаліються, що «на верхах» все розкрадають. А, можливо, варто почати з себе, з «низів»?" - пише Олена.У коментарях користувачі мережі підтримали жінку і висловили співчуття. Дехто ж порадив ховати в магазин на ніч горщики, килимки та смітники.Цікаво, що з двох горщиків зловмисники подужали забрати лише один. Зазначимо, власники магазину уже планують написати заяву у поліцію з-приводу сумної події та віднайти крадія, який мав засвітитися на камерах спостереження, що розташовані поруч.