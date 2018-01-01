Пташине сімейство на знімках луцького фотографа
Сьогодні, 11:23
Луцький фотограф Віктор Чухрай показав сімейство галок.
Невеличку серію знімків він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.
Фотограф замилувався малим галченям та його мамою.
"Птахи нашого міста. Вже у парках і скверах змовкли співочі птахи, але у наших пернатих друзів завше багато цікавого. Ото тільки поспостерігавши за малим галченям, яке кричить до мами - їсти дай! Пироги and голубці на пательні! І мамуся ретельно показує недотепі, де ці голубці повзають! Помилувавшись пташиними відносинами, так і хочеться сказати - любіть і бережіть своїх мам! Поки вони у Вас є - Ви все ще діти... Будьте уважні..." - пише Чухрай.
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Невеличку серію знімків він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.
Фотограф замилувався малим галченям та його мамою.
"Птахи нашого міста. Вже у парках і скверах змовкли співочі птахи, але у наших пернатих друзів завше багато цікавого. Ото тільки поспостерігавши за малим галченям, яке кричить до мами - їсти дай! Пироги and голубці на пательні! І мамуся ретельно показує недотепі, де ці голубці повзають! Помилувавшись пташиними відносинами, так і хочеться сказати - любіть і бережіть своїх мам! Поки вони у Вас є - Ви все ще діти... Будьте уважні..." - пише Чухрай.
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