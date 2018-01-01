вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Пташине сімейство на знімках луцького фотографа

Пташине сімейство на знімках луцького фотографа
Луцький фотограф Віктор Чухрай показав сімейство галок.

Невеличку серію знімків він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Фотограф замилувався малим галченям та його мамою.

"Птахи нашого міста. Вже у парках і скверах змовкли співочі птахи, але у наших пернатих друзів завше багато цікавого. Ото тільки поспостерігавши за малим галченям, яке кричить до мами - їсти дай! Пироги and голубці на пательні! І мамуся ретельно показує недотепі, де ці голубці повзають! Помилувавшись пташиними відносинами, так і хочеться сказати - любіть і бережіть своїх мам! Поки вони у Вас є - Ви все ще діти... Будьте уважні..." - пише Чухрай.

Пташине сімейство на знімках луцького фотографа
Пташине сімейство на знімках луцького фотографа
Пташине сімейство на знімках луцького фотографа

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фото, Віктор Чухрай
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній листопад: чому «лисіють» луцькі каштани. ФОТО
Через моторошну аварію на Житомирщині перевіряють волинські маршрутки
Запустили мобільний додаток для луцьких туристів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Смертельна аварія на Рівненщині: автобус збив п'яного чоловіка на ровері
Сьогодні, 11:43
У селі на Волині раптово помер молодий чоловік
Сьогодні, 11:26
Пташине сімейство на знімках луцького фотографа
Сьогодні, 11:23
У Луцьку дозволили поділити землю під ринком «Завокзальний»
Сьогодні, 11:16
У центрі Луцька невідомі викрали гігантський горщик для рослин. ФОТО
Сьогодні, 11:14
Схожі новини
Поліський краю дорогий: краса Волині на знімках луцького фотографа Поліський краю дорогий: краса Волині на знімках луцького фотографа
10 липень, 12:44
Пернаті красуні на знімках луцького фотографа Пернаті красуні на знімках луцького фотографа
08 липень, 13:01
Архівне фото: як будували луцький «Там Там» Архівне фото: як будували луцький «Там Там»
07 липень, 21:40
Ретро фото: яким був центр Луцька 33 роки тому Ретро фото: яким був центр Луцька 33 роки тому
01 липень, 13:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На автостанції знайшли мертвого волинянина
Сьогодні, 11:47
 0
У Луцьку «спробують» святкувати День міста у вересні
Сьогодні, 11:45
 0
Аварія на 50 тисяч: шахраї продовжують дурити волинян на гроші
Сьогодні, 11:44
 0
Смертельна аварія на Рівненщині: автобус збив п'яного чоловіка на ровері
Сьогодні, 11:43
 0
У селі на Волині раптово помер молодий чоловік
Сьогодні, 11:26
 0
Медіа
відео
1/8