На автостанції знайшли мертвого волинянина
Сьогодні, 11:47
На автостанції у Горохові цими днями знайшли мертвим 64-річного мешканця міста.
Про це пише газета Волинь-нова.
Оглядаючи тіло померлого поверхнево, працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області попередньо констатували, що на ньому не виявлено слідів насильницької смерті.
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Про це пише газета Волинь-нова.
Оглядаючи тіло померлого поверхнево, працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області попередньо констатували, що на ньому не виявлено слідів насильницької смерті.
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