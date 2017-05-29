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На автостанції знайшли мертвого волинянина

На автостанції знайшли мертвого волинянина
На автостанції у Горохові цими днями знайшли мертвим 64-річного мешканця міста.

Про це пише газета Волинь-нова.

Оглядаючи тіло померлого поверхнево, працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області попередньо констатували, що на ньому не виявлено слідів насильницької смерті.


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Теги: смерть, автостанція, Горохів
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