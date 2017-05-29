На автостанції знайшли мертвого волинянина





Про це пише газета



Оглядаючи тіло померлого поверхнево, працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області попередньо констатували, що на ньому не виявлено слідів насильницької смерті.





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