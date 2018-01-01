Смертельна аварія на Рівненщині: автобус збив п'яного чоловіка на ровері
Сьогодні, 11:43
На Рівненщині уночі автобус на смерть збив велосипедиста.
Близько другої години ночі 25 липня на автодорозі «Київ-Чоп» між селами Крупець та Михайлівка сталася автопригода за участю автобуса та велосипеда. Керманич двоколісного транспортного засобу помер у лікарні, - повідомили у прес-службі рівненської поліції.
Виявилося, що 42-річний водій автобуса «Setra», мешканець міста Червоноград, збив 52-річного велосипедиста, який їхав по центру проїзної частини у попутному напрямку.
За попередньою інформацією чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Мешканця Радивилова госпіталізували до лікарні у важкому стані. Попри вжиті реанімаційні заходи врятувати життя чоловікові не вдалося.
В салоні автобуса, який здійснював нерегулярні перевезення та прямував до Червонограду, перебувало 45 пасажирів та два водії, ніхто з них не постраждав.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
Автобус доставили на спецмайданчик тимчасово затриманих транспортних засобів. Поліцейські встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
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Близько другої години ночі 25 липня на автодорозі «Київ-Чоп» між селами Крупець та Михайлівка сталася автопригода за участю автобуса та велосипеда. Керманич двоколісного транспортного засобу помер у лікарні, - повідомили у прес-службі рівненської поліції.
Виявилося, що 42-річний водій автобуса «Setra», мешканець міста Червоноград, збив 52-річного велосипедиста, який їхав по центру проїзної частини у попутному напрямку.
За попередньою інформацією чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Мешканця Радивилова госпіталізували до лікарні у важкому стані. Попри вжиті реанімаційні заходи врятувати життя чоловікові не вдалося.
В салоні автобуса, який здійснював нерегулярні перевезення та прямував до Червонограду, перебувало 45 пасажирів та два водії, ніхто з них не постраждав.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
Автобус доставили на спецмайданчик тимчасово затриманих транспортних засобів. Поліцейські встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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