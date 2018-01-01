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Смертельна аварія на Рівненщині: автобус збив п'яного чоловіка на ровері

Смертельна аварія на Рівненщині: автобус збив п'яного чоловіка на ровері
На Рівненщині уночі автобус на смерть збив велосипедиста.

Близько другої години ночі 25 липня на автодорозі «Київ-Чоп» між селами Крупець та Михайлівка сталася автопригода за участю автобуса та велосипеда. Керманич двоколісного транспортного засобу помер у лікарні, - повідомили у прес-службі рівненської поліції.

Виявилося, що 42-річний водій автобуса «Setra», мешканець міста Червоноград, збив 52-річного велосипедиста, який їхав по центру проїзної частини у попутному напрямку.

За попередньою інформацією чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Мешканця Радивилова госпіталізували до лікарні у важкому стані. Попри вжиті реанімаційні заходи врятувати життя чоловікові не вдалося.

В салоні автобуса, який здійснював нерегулярні перевезення та прямував до Червонограду, перебувало 45 пасажирів та два водії, ніхто з них не постраждав.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Автобус доставили на спецмайданчик тимчасово затриманих транспортних засобів. Поліцейські встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Смертельна аварія на Рівненщині: автобус збив п'яного чоловіка на ровері
Смертельна аварія на Рівненщині: автобус збив п'яного чоловіка на ровері
Смертельна аварія на Рівненщині: автобус збив п'яного чоловіка на ровері

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Теги: смерть, аварія, ДТП
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