Аварія на 50 тисяч: шахраї продовжують дурити волинян на гроші

У Луцьку та на Волині шахраї видурили у людей значні суми.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Минулої доби до підрозділів поліції Волині звернулося троє громадян із заявами про шахрайства.24 липня до Луцького районного відділення поліції звернулася 39-річна жителька району про те, що на початку липня під приводом купівлі бігової доріжки, на одному із сайтів, шахраї заволоділи грошима у сумі 5 тис. грн.. Гроші жінка перерахувала на картковий рахунок.У Луцьку шахраї ошукали 80-річного пенсіонера. Зловмисники, шляхом обману, підсином заявника, видурили у дідуся 50 000 грн.Жителя Нововолинська шахраї ошукали на 6,5 тис. грн. Під приводом продажу автомобіля зловмисник заволодів грошима чоловіка, які той перерахував на кредитну картку.Слідчі за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою розпочали кримінальні провадження.