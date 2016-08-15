У Луцьку «спробують» святкувати День міста у вересні





Натомість у подальшому проведуть детальне обговорення, щоб вирішити, коли лучани хочуть мати День міста.



Про це стало відомо 25 липня під час сесії Луцькради.



Начальник відділу зв’язків із громадськістю Олена Макарова розповіла, що до Луцькради надходили різні пропозиції щодо потреби перенесення дати дня міста на кінець травня до Дня святого Миколая, 31 серпня, коли місто отримало Магдебурзьке право, чи другі вихідні вересня.



На сайті Луцькради провели електронне опитування, у якому 46,5 % вибрали другу суботу-неділю вересня. Тож за результатами підготували відповідний проект рішення. Депутат Тарас Шляхтич уточнив, скільки це людей. Макарова відповіла, що загалом в опитуванні взяли участь 329 людей, однак рішення - в руках депутатів.



Депутат Павло Данильчук



Таку думку підтримав і депутат Андрій Козюра – мовляв, дата має з чимось асоціюватися, адже це теж може стати туристичною родзинкою. Юлія Вусенко зауважила, що не варто поспішати, адже це дуже важливе рішення. Тому тут треба все зважити.



Натомість Ігор Поліщук розповів, що часу для голосування було достатньо, а вересень – чудовий період для святкування. Мовляв, студенти повертаються у виші, люди вертаються із відпусток та й не жарко. Окрім того, в Україні багато міст, які святкують восени.



Зрештою, в.о. міського голови Григорій Пустовіт пригадав, що День міста і так колись святкував восени. Окрім того, на заходи, які проводять нині паралельно з Днем Незалежності, приходить мало людей. Варто врахувати й інтереси людей, які повертаються з канікул та відпусток. Тому варто спробувати.



«Давайте відсвяткуємо хоча би раз в другу суботу-неділю вересня», - додав Пустовіт.



Наприкінці депутат Майя Шостак внесла пропозицію від комісії – цьогоріч «спробувати» відсвяткувати День міста згідно пропонованого перенесення, у другу суботу-неділю вересня, а протягом року провести широке опитування щодо того, коли хочуть святкувати День міста.



Депутати підтримали цю пропозицію.

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