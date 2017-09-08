вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинська митниця переказала до держскарбниці понад 4 мільярди гривень

Волинська митниця переказала до держскарбниці понад 4 мільярди гривень
Волинська митниця ДФС за січень-червень 2018 року перераховала до державної скарбниці податків на суму 4 мільярди 474 мільйони гривень, що на 1,042 мільярд гривень більше у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.

Середньоденний показник надходжень у січні-червні 2018 року склав 37,3 млн грн, що на 8,7 млн грн більше минулорічного, - інформує прес-служба Волинської митниці ДФС.

Так, зростання відбулося за рахунок збільшення обсягів ввезення таких товарів: легкових автомобілів – сума податків зросла у 2,3 рази; вантажних автомобілів – сума податків зросла у 3,4 рази; машин автоматичного оброблення інформації – сума податків зросла на 71,2%; телефонів – сума податків зросла на 40,6%; сільськогосподарських машин - сума податків зросла на 37,2%.

Доведений Міністерством фінансів України індикативний показник (4000,8 млн грн) перевиконано на 206,1 млн грн.

Відтак, на ремонт доріг області казначейством спрямовано лише 77,5 млн грн, оскільки у лютому, березні, квітні та червні 2018 року інші митниці не змогли забезпечити виконання плану.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: митниця, кошти, план, податки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
30 атовців отримали звання «Почесний громадянин Луцька». ІМЕНА
Літній листопад: чому «лисіють» луцькі каштани. ФОТО
Через моторошну аварію на Житомирщині перевіряють волинські маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцького чиновника через хабар затримали на робочому місці. ФОТО
Сьогодні, 21:13
Волинська митниця переказала до держскарбниці понад 4 мільярди гривень
Сьогодні, 21:02
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 26 липня
Сьогодні, 20:00
Відомі українці зізналися, що би сказали Богу
Сьогодні, 19:50
Сотні давніх марок і десятки старовинних монет: луцький колекціонер розповів про своє захоплення. ФОТО
Сьогодні, 19:40
Схожі новини
Волинь отримала майже 800 мільйонів від «митного експерименту» Волинь отримала майже 800 мільйонів від «митного експерименту»
11 квітень, 14:54
В Устилузі затримали 20 ящиків липучок для мух «для особистого використання» В Устилузі затримали 20 ящиків липучок для мух «для особистого використання»
08 вересень, 2017, 10:51
На Волині ремонтують дороги за кошти , зароблені митницею На Волині ремонтують дороги за кошти , зароблені митницею
08 лютий, 2016, 11:53
Волинянка просить допомогти з коштами на лікування Волинянка просить допомогти з коштами на лікування
24 липень, 12:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцького чиновника через хабар затримали на робочому місці. ФОТО
Сьогодні, 21:13
 0
Волинська митниця переказала до держскарбниці понад 4 мільярди гривень
Сьогодні, 21:02
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 26 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Відомі українці зізналися, що би сказали Богу
Сьогодні, 19:50
 0
Сотні давніх марок і десятки старовинних монет: луцький колекціонер розповів про своє захоплення. ФОТО
Сьогодні, 19:40
 0
Медіа
відео
1/8