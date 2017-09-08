Волинська митниця переказала до держскарбниці понад 4 мільярди гривень

Волинська митниця ДФС за січень-червень 2018 року перераховала до державної скарбниці податків на суму 4 мільярди 474 мільйони гривень, що на 1,042 мільярд гривень більше у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.Середньоденний показник надходжень у січні-червні 2018 року склав 37,3 млн грн, що на 8,7 млн грн більше минулорічного, - інформує прес-служба Волинської митниці ДФС.Так, зростання відбулося за рахунок збільшення обсягів ввезення таких товарів: легкових автомобілів – сума податків зросла у 2,3 рази; вантажних автомобілів – сума податків зросла у 3,4 рази; машин автоматичного оброблення інформації – сума податків зросла на 71,2%; телефонів – сума податків зросла на 40,6%; сільськогосподарських машин - сума податків зросла на 37,2%.Доведений Міністерством фінансів України індикативний показник (4000,8 млн грн) перевиконано на 206,1 млн грн.Відтак, на ремонт доріг області казначейством спрямовано лише 77,5 млн грн, оскільки у лютому, березні, квітні та червні 2018 року інші митниці не змогли забезпечити виконання плану.