У луцькій школі відремонтують клас та куплять парти за «міські гроші»

Для школи №24 міста Луцька виділять 100 тисяч гривень, які витратять на капітальний ремонт класу та купівлю парт.Про це стало відомо 25 липня під час сесії Луцькради.Депутатрозповів, що у класній кімнаті, де буде навчатися 5 клас, треба провести ремонт та закупити туди парти. Тож варто розглянуть можливість виділення коштів на цю потребу.Справа в тому, що школярі 4 роки навчалися в одні класній кімнаті, куди вкладали кошти. Та у 5 клас дітей переводять у приміщення, яке перебуває далеко не в найкращому стані. Адже колись приміщенням користувався один із луцьких коледжів, тому нині клас у поганому стані.Натомість депутатзауважила, що про цю проблему знали давно. Проте очільниця управління освіти Луцькради чомусь не прийшла на бюджетну комісію, аби знайшли кошти, тому зараз гроші фактично треба буде «відщипнути» із іншого об'єкту.Зрештою, зійшлися на тому, що треба піти на зустріч та зробити все, щоб діти навчалися в нормальних умовах.60 тисяч гривень зняли з ремонту доріг, ще по 20 зі свого депутатського фонду виділили депутатита