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У луцькому дворі просять заборонити рух автівок

У луцькому дворі просять заборонити рух автівок
У Луцьку на проспекті Перемоги, 20 просять перекрити рух транспорту одним з дворів міста, оскільки мешканці хвилюються на безпеку своїх дітей та комфорт самих жителів.

Відповідну ідею на платформі Відкрите місто висловив Володимир Косінець.

За його словами, весною цього року у цьому місці прибрали колеса, які блокували проїзд, а це спричинило великий потік автомобілів двором.

"Справа в тому, що дорога із вокзалу, щоб не порушити ПДР, значно коротша через дані двори, ніж через проспект (див. фото, червона лінія проїзд по проспекту, синя через двори), і саме цим користується велика частина водіїв, основна частина з яких таксисти", - пише чоловік.

Це, вважає Володимир, спричиняє проблеми:
1). Небезпека для дітей, які граються в дворі;
2). Шум в дворі (особливо вночі), оскільки авто їздять дуже часто;
3). Постійне накопичення багна, яке наносять авто під самі двері під'їзду;
4) Дискомфорт для пішоходів, адже вулиця така вузька, там поміститься лише авто і пішохід повинен або дертися крізь кущі, або бігти вперед від автомобіля.

"Пропоную перекрити дану проїжджу частину механічним блокувальником і ключі лишити мешканцям перших поверхів ближніх під'їздів (в разі потреби проїзду комунальних чи пожежних авто). Або ж стовпцем, адже доїзд є з обох сторін будинку", -йдеться у повідомленні.

У луцькому дворі просять заборонити рух автівок
У луцькому дворі просять заборонити рух автівок
У луцькому дворі просять заборонити рух автівок

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Теги: двір, рух, вулиця, скарга, благоустрій
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Коментарі 1
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Спасибi за план
Теж буду там iздити
Набагато зручнiше, нiж по проспекту
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