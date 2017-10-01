У луцькому дворі просять заборонити рух автівок

У Луцьку на проспекті Перемоги, 20 просять перекрити рух транспорту одним з дворів міста, оскільки мешканці хвилюються на безпеку своїх дітей та комфорт самих жителів.Відповідну ідею на платформі Відкрите місто висловивЗа його словами, весною цього року у цьому місці прибрали колеса, які блокували проїзд, а це спричинило великий потік автомобілів двором."Справа в тому, що дорога із вокзалу, щоб не порушити ПДР, значно коротша через дані двори, ніж через проспект (див. фото, червона лінія проїзд по проспекту, синя через двори), і саме цим користується велика частина водіїв, основна частина з яких таксисти", - пише чоловік.Це, вважає Володимир, спричиняє проблеми:1). Небезпека для дітей, які граються в дворі;2). Шум в дворі (особливо вночі), оскільки авто їздять дуже часто;3). Постійне накопичення багна, яке наносять авто під самі двері під'їзду;4) Дискомфорт для пішоходів, адже вулиця така вузька, там поміститься лише авто і пішохід повинен або дертися крізь кущі, або бігти вперед від автомобіля."Пропоную перекрити дану проїжджу частину механічним блокувальником і ключі лишити мешканцям перших поверхів ближніх під'їздів (в разі потреби проїзду комунальних чи пожежних авто). Або ж стовпцем, адже доїзд є з обох сторін будинку", -йдеться у повідомленні.