На Волині поліція розшукує шахрая
Сьогодні, 12:58
Поліція розшукує 23-річного Палашевського Артура Олеговича жителя селища Луків Турійського району.
Розшукуваному повідомили про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 ( шахрайство ) Кримінального кодексу України. Чоловік переховується від органів слідства, - інформує ГУНП у Волинській області.
Поліція просить громадян котрим відома будь-яка інформація, що стосується вказаної особи невідкладно повідомити за номерами телефонів: (03363) 21263, 21158, 21280 або на лінію «102».
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Розшукуваному повідомили про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 ( шахрайство ) Кримінального кодексу України. Чоловік переховується від органів слідства, - інформує ГУНП у Волинській області.
Поліція просить громадян котрим відома будь-яка інформація, що стосується вказаної особи невідкладно повідомити за номерами телефонів: (03363) 21263, 21158, 21280 або на лінію «102».
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