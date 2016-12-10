На Волині поліція розшукує шахрая





Розшукуваному повідомили про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 ( шахрайство ) Кримінального кодексу України. Чоловік переховується від органів слідства, - інформує ГУНП у Волинській області.



Поліція просить громадян котрим відома будь-яка інформація, що стосується вказаної особи невідкладно повідомити за номерами телефонів: (03363) 21263, 21158, 21280 або на лінію «102».









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція розшукує 23-річного Палашевського Артура Олеговича жителя селища Луків Турійського району.Розшукуваному повідомили про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 ( шахрайство ) Кримінального кодексу України. Чоловік переховується від органів слідства, - інформує ГУНП у Волинській області.Поліція просить громадян котрим відома будь-яка інформація, що стосується вказаної особи невідкладно повідомити за номерами телефонів: (03363) 21263, 21158, 21280 або на лінію «102».

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