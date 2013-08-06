Жахлива пожежа у Греції: стихія забрала життя більше 70-ти людей. ФОТО





Постраждали від вогню щонайменше 164 дорослих та 23 дітей. Деякі люди змушені були тікати в море, щоб врятуватися від вогню, - пише



У нашвидкоруч організованій рятувальній операції 696 людей евакуювали з пляжів, ще 19 - з моря. Рятувальники також витягли тіла чотирьох загиблих з моря.



26 людей загинули у дворі однієї з вілл на морському курорті Маті, що за 40 км на північний схід від Афін. Люди потрапили у вогняну пастку у 30 метрах від води і померли в обіймах.



"Вони намагалися врятуватися, але, на жаль, ці люди та їхні діти не встигли. Інстинктивно, розуміючи, що кінець наближається, вони обнялися", - розповіли рятувальники про трагедію.



Пожежі відбуваються на п'ятьох основних фронтах в регіоні Аттика. Одна пожежа триває на схід від Афін біля Кінети, одна - на захід від Афін у Калітекснуполісі, недалеко від Маті, одна біля Коринфу і дві - на Криті в районі Ханья.



Район навколо Маті популярний серед грецьких туристів, зокрема пенсіонерів та дітей, які відвідують там відпочинкові табори.



Пожежна служба сказала, що багато хто з тих, хто намагався втекти, не змогли це зробити через збільшення інтенсивності вітру, що прискорило поширення полум'я. Деяких людей досі не можуть знайти. На додаток до близько 500 пожежних, що борються з п'ятьма головними пожежами, понад 100 представників збройних сил та пожежних шукають зниклих безвісти.



Пожежі змусили прем'єр-міністра Греції Алексіса Ципраса повернутися на батьківщину з державного візиту до Боснії. Він закликав громадян забути про свою власність та зосередитись на виживанні.



"Усі повинні дбати про те, щоб захистити найцінніше добро, яким є людське життя. Власність, все, що має матеріальну цінність, може бути (відновлено), життя людей - ні", - сказав він.



Ципрас оголосив триденну жалобу за загиблими у пожежі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щонайменше 74 людей загинули в найгірших пожежах, які охопили Грецію за більше, ніж десять років.Постраждали від вогню щонайменше 164 дорослих та 23 дітей. Деякі люди змушені були тікати в море, щоб врятуватися від вогню, - пише ТСН У нашвидкоруч організованій рятувальній операції 696 людей евакуювали з пляжів, ще 19 - з моря. Рятувальники також витягли тіла чотирьох загиблих з моря.26 людей загинули у дворі однієї з вілл на морському курорті Маті, що за 40 км на північний схід від Афін. Люди потрапили у вогняну пастку у 30 метрах від води і померли в обіймах."Вони намагалися врятуватися, але, на жаль, ці люди та їхні діти не встигли. Інстинктивно, розуміючи, що кінець наближається, вони обнялися", - розповіли рятувальники про трагедію.Пожежі відбуваються на п'ятьох основних фронтах в регіоні Аттика. Одна пожежа триває на схід від Афін біля Кінети, одна - на захід від Афін у Калітекснуполісі, недалеко від Маті, одна біля Коринфу і дві - на Криті в районі Ханья.Район навколо Маті популярний серед грецьких туристів, зокрема пенсіонерів та дітей, які відвідують там відпочинкові табори.Пожежна служба сказала, що багато хто з тих, хто намагався втекти, не змогли це зробити через збільшення інтенсивності вітру, що прискорило поширення полум'я. Деяких людей досі не можуть знайти. На додаток до близько 500 пожежних, що борються з п'ятьма головними пожежами, понад 100 представників збройних сил та пожежних шукають зниклих безвісти.Пожежі змусили прем'єр-міністра Греціїповернутися на батьківщину з державного візиту до Боснії. Він закликав громадян забути про свою власність та зосередитись на виживанні."Усі повинні дбати про те, щоб захистити найцінніше добро, яким є людське життя. Власність, все, що має матеріальну цінність, може бути (відновлено), життя людей - ні", - сказав він.Ципрас оголосив триденну жалобу за загиблими у пожежі.

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