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Волинські поліцейські розшукують крадія із Запоріжжя. ФОТО

Волинські поліцейські розшукують крадія із Запоріжжя. ФОТО
Турійські правоохоронці розшукують Гриціва Геннадія Анатолійовича, 09.04.1978 р.н.

Про це повідомили на сторінці Турійського відділення поліції.

Зазначають, що злочинець – уродженець та житель с. Новоспаське, Приазовського району, Запорізької області, раніше судимий, за скоєння злочину передбаченого ст. 185 ч.3 Кримінального кодексу України «Крадіжка».

При отриманні будь-якої інформації про місце перебування громадянина просять повідомити за телефонами: (03363) 2-12-63, 2-11-58, 2-12-80, «102».
Волинські поліцейські розшукують крадія із Запоріжжя. ФОТО

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Теги: розшук, поліція, Волинь, Запоріжжя
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