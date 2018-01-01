Волинські поліцейські розшукують крадія із Запоріжжя. ФОТО

Гриціва Геннадія Анатолійовича, 09.04.1978 р.н.



Про це повідомили на сторінці Турійського відділення поліції.



Зазначають, що злочинець – уродженець та житель с. Новоспаське, Приазовського району, Запорізької області, раніше судимий, за скоєння злочину передбаченого ст. 185 ч.3 Кримінального кодексу України «Крадіжка».



При отриманні будь-якої інформації про місце перебування громадянина просять повідомити за телефонами: (03363) 2-12-63, 2-11-58, 2-12-80, «102».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Турійські правоохоронці розшукують, 09.04.1978 р.н.Про це повідомили на сторінці Турійського відділення поліції.Зазначають, що злочинець – уродженець та житель с. Новоспаське, Приазовського району, Запорізької області, раніше судимий, за скоєння злочину передбаченого ст. 185 ч.3 Кримінального кодексу України «Крадіжка».При отриманні будь-якої інформації про місце перебування громадянина просять повідомити за телефонами: (03363) 2-12-63, 2-11-58, 2-12-80, «102».

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