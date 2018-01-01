Де на Волині та у Луцьку не буде світла 26 липня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 12:00

Магазин „Троянда”, „Дитячий світ”, „Інтер’єр”, „Колорит”, „Фреш”, ЖЕК, Сантехніка м.Вол.-Вол.: вул. Грушевського 13-19, Шевченка, Дрогобицька,

Кн.Острозьких



Камінь-Каширський район



1. 10:30 – 16:10

П-ць Кадира Михайло, П-ць Босак Валентина, П-ць Коваль Микола, ПАТ «Ковельмолоко», Тарасюк Світлана, ФОП Хребто О.В. с.Боровне вул.Надрічна, вул..Садова

2. ЗТП-184 Л-1, Л-2 9:30 – 17:00 м. Камінь-Каширський,

вул.Польова 11-76, пров.Шевченка





Ковельський район



1.9:00-17:00

Побут

Амбулаторія Любитів

Ковельське МТМО

Ковельське Райво

Ковельське П-во вет.медицини

котельня школи

школа

майстерня школи

Пождепо

с. Любитів





Луцький район



1. 10:00-17:00

ТзОВ "ВЕСЕЛЕ-АГРО" – бригада №2, млин –

с. Веселе



Любомльський та Шацький райони



1. КТП-343

9:00 – 17:00 Побут с.Світязь вул.: Козацька

2.9:00 – 17:00

Садік, магазини. Клуб с.Гуща вул.: Підозерна, Лісна, Леніна

3. КТП-255 9:00-18:00 с.Світязь вул.Миру, Вереснева, Жовтнева

4. КТП-259 9:00-18:00

с.Світязь вул.Вереснева



Маневицький район



1. 11:00-18:00

КТП-89, с. Новий Чорторійськ - Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня).

КТП-322 - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).

КТП-474.

2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-49 10:00-17:00 Новорудська сільська рада (клуб, млин), Районний відділ освіти (майстерня, їдальня), ФОП Савчук С.В. (ларьок), ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), ФОП Дарчук Марія Миколаївна (магазин), ФОП Сачук Василь Андрійович (столярна майстерня), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" (відділення), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія (АТС), Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Дарчук М.М. (пилорама, ларьок), Релігійна громада. с.Нова Руда.



місто Нововолинськ

№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються

1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-2 09:00-17:00 Музична школа, магазин Автозапчастини, військомат, кафе Міраж, магазин Експрес м.Нововолинсьу

б-р Шевченка, 33, 35

вул.Кобзаря, 59-63, 64-80

вул.Нововолинська, 11





Рожищенський район



1. 9:00-17:00

с.Кобче, с.Оленівка (повністю) с.Кобче, с.Оленівка (повністю)

2. 9:00-17:00

с.Носачевичі (повністю)

с.Єлизаветин (повністю)

с.Олешковичі (повністю) с.Носачевичі (повністю)

с.Єлизаветин (повністю)

с.Олешковичі (повністю)

3. КТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка вул. Дачна,40-173



4. КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул..1 Травня, Миру .



5. КТП-303 9:00-17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім с.Олешковичі вул..Спортивна, Червоноармійська, 8 Березня, Набережна.



6. КТП-187 9:00-17:00 с.Тихотин школа, шкільна їдальня, АТС, поштове відділення, магазини, контора. с.Тихотин



7. КТП-222 9:00-17:00 с.Навіз школа



Турійський район



1. 10:00-16:30

ПАТ «Волиньгаз»- КСС, бригада с.Кустичі





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 26 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 12:00Магазин „Троянда”, „Дитячий світ”, „Інтер’єр”, „Колорит”, „Фреш”, ЖЕК, Сантехніка м.Вол.-Вол.: вул. Грушевського 13-19, Шевченка, Дрогобицька,Кн.Острозьких1. 10:30 – 16:10П-ць Кадира Михайло, П-ць Босак Валентина, П-ць Коваль Микола, ПАТ «Ковельмолоко», Тарасюк Світлана, ФОП Хребто О.В. с.Боровне вул.Надрічна, вул..Садова2. ЗТП-184 Л-1, Л-2 9:30 – 17:00 м. Камінь-Каширський,вул.Польова 11-76, пров.Шевченка1.9:00-17:00ПобутАмбулаторія ЛюбитівКовельське МТМОКовельське РайвоКовельське П-во вет.медициникотельня школишколамайстерня школиПождепос. Любитів1. 10:00-17:00ТзОВ "ВЕСЕЛЕ-АГРО" – бригада №2, млин –с. Веселе1. КТП-3439:00 – 17:00 Побут с.Світязь вул.: Козацька2.9:00 – 17:00Садік, магазини. Клуб с.Гуща вул.: Підозерна, Лісна, Леніна3. КТП-255 9:00-18:00 с.Світязь вул.Миру, Вереснева, Жовтнева4. КТП-259 9:00-18:00с.Світязь вул.Вереснева1. 11:00-18:00КТП-89, с. Новий Чорторійськ - Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня).КТП-322 - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).КТП-474.2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-49 10:00-17:00 Новорудська сільська рада (клуб, млин), Районний відділ освіти (майстерня, їдальня), ФОП Савчук С.В. (ларьок), ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), ФОП Дарчук Марія Миколаївна (магазин), ФОП Сачук Василь Андрійович (столярна майстерня), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" (відділення), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія (АТС), Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Дарчук М.М. (пилорама, ларьок), Релігійна громада. с.Нова Руда.місто Нововолинськ№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-2 09:00-17:00 Музична школа, магазин Автозапчастини, військомат, кафе Міраж, магазин Експрес м.Нововолинсьуб-р Шевченка, 33, 35вул.Кобзаря, 59-63, 64-80вул.Нововолинська, 111. 9:00-17:00с.Кобче, с.Оленівка (повністю) с.Кобче, с.Оленівка (повністю)2. 9:00-17:00с.Носачевичі (повністю)с.Єлизаветин (повністю)с.Олешковичі (повністю) с.Носачевичі (повністю)с.Єлизаветин (повністю)с.Олешковичі (повністю)3. КТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка вул. Дачна,40-1734. КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул..1 Травня, Миру .5. КТП-303 9:00-17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім с.Олешковичі вул..Спортивна, Червоноармійська, 8 Березня, Набережна.6. КТП-187 9:00-17:00 с.Тихотин школа, шкільна їдальня, АТС, поштове відділення, магазини, контора. с.Тихотин7. КТП-222 9:00-17:00 с.Навіз школа1. 10:00-16:30ПАТ «Волиньгаз»- КСС, бригада с.Кустичі

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