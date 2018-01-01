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Колишній волинський мер «вполював» гігантські гриби. ФОТО

Колишній волинський мер «вполював» гігантські гриби. ФОТО
Колишній міський голова Любомля, грибник зі стажем Петро Мохнюк знайшов у садку два гігантські гриби-дощовики.

Кожен з цих велетнів заважив по півтора кілограма, розміри також вражаючі — по 25 см в діаметрі і 75 см в обхваті, - пише Кордон з посиланням на газету "Наше життя".

Довідково:

Ці гриби належать до найбільшої з групи дощовиків — “Пангерманія гігантська”, в їжу вживають їх у свіжому вигляді.

Ростуть вони в липні — жовтні, зустрічаються в заростях чагарників, пасовищах, листяних лісах, садах.

В Латвії цей гриб навіть охороняється законом.

Колишній волинський мер «вполював» гігантські гриби. ФОТО

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Теги: гриби, урожай
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