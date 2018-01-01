Колишній волинський мер «вполював» гігантські гриби. ФОТО
Сьогодні, 18:10
Колишній міський голова Любомля, грибник зі стажем Петро Мохнюк знайшов у садку два гігантські гриби-дощовики.
Кожен з цих велетнів заважив по півтора кілограма, розміри також вражаючі — по 25 см в діаметрі і 75 см в обхваті, - пише Кордон з посиланням на газету "Наше життя".
Довідково:
Ці гриби належать до найбільшої з групи дощовиків — “Пангерманія гігантська”, в їжу вживають їх у свіжому вигляді.
Ростуть вони в липні — жовтні, зустрічаються в заростях чагарників, пасовищах, листяних лісах, садах.
В Латвії цей гриб навіть охороняється законом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Кожен з цих велетнів заважив по півтора кілограма, розміри також вражаючі — по 25 см в діаметрі і 75 см в обхваті, - пише Кордон з посиланням на газету "Наше життя".
Довідково:
Ці гриби належать до найбільшої з групи дощовиків — “Пангерманія гігантська”, в їжу вживають їх у свіжому вигляді.
Ростуть вони в липні — жовтні, зустрічаються в заростях чагарників, пасовищах, листяних лісах, садах.
В Латвії цей гриб навіть охороняється законом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Луцьким рятувальникам підняли зарплату
Сьогодні, 18:14
Колишній волинський мер «вполював» гігантські гриби. ФОТО
Сьогодні, 18:10
У Луцьку – нові умови забезпечення житлом атовців
Сьогодні, 18:00
Поліщук поплутав тисячі з мільйонами
Сьогодні, 17:56
Волинський посадовець погорів на хабарі в 4 тисячі доларів. ФОТО
Сьогодні, 17:55