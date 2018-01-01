Полон у квартирі: засудили лучанина, який знущався над жінкою та її дітьми
Сьогодні, 14:15
У Луцьку чоловік замкнув у власній квартирі та влаштував тортури для жінки та двох її дітей. За цей та інші скоєні злочини він потрапив за ґрати.
Відповідний вирок виніс днями Луцький міськрайонний суд.
Відомо, що у березні минулого року чоловік замкнув у своїй квартирі на вулиці Гулака Артемовського жінку, з якою зустрічався, та двох її дітей.
Як розповіла суду потерпіла, одного дня чоловік запропонував їй із дітьми приїхати до нього в гості, коли у дітей були канікули. Вона погодилася. Коли ж кривдник повернувся додому пізно ввечері, між ними виник конфлікт, в ході якого чоловік почав рвати і викидати речі, вести себе неадекватно, штовхати жінку. Вона вдарилася в стіну та знепритомніла. Отямилася ж лише тоді, коли чоловік вилив на неї воду.
Після цієї ситуації потерпіла сказала чоловікові, що хоче забрати дітей та їхати додому, але чоловік її не відпускав, забравши одяг у неї та дітей, а також телефон.
Коли менший із синів захворів, то чоловік навіть не дозволив бранці піти із дитиною до лікарні. Діти плакали, просили відпустити. У відповідь на це чоловік навіть вдарив одного з дітей. Більше того, погрожував жінці, що вб’є її лезом.
Поки зловмисник не бачив, жінці вдалося взяти телефон і написати повідомлення своєму братові про те, що її та дітей зачинили у квартирі. Тож брат поїхав за вказаною адресою, повідомивши також у поліцію.
Як розповів у суді один з поліцейських, коли приїхали за вказаною адресою, то почули за дверима квартири сильний плач дітей, які просили про допомогу. Поліцейські вирішили відкрити двері автомобільним домкрата. Коли ж зайшли в квартиру, то одягнули на злочинця кайданки. Жінка, яка перебувала в квартирі в істериці та втрачала свідомість. На місце події викликали медиків.
Окрім того, крім згаданого злочину, чоловік вчиняв також шахрайські дії. Тож за сукупністю злочинів та шляхом часткового складання призначених покарань чоловікові присудили 4 роки тюрми.
Щоправда, чоловік вже був раніше судимий, тож шляхом складання цього та попереднього вироку злочинець остаточно отримав чотири з половиною роки тюрми.
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Відповідний вирок виніс днями Луцький міськрайонний суд.
Відомо, що у березні минулого року чоловік замкнув у своїй квартирі на вулиці Гулака Артемовського жінку, з якою зустрічався, та двох її дітей.
Як розповіла суду потерпіла, одного дня чоловік запропонував їй із дітьми приїхати до нього в гості, коли у дітей були канікули. Вона погодилася. Коли ж кривдник повернувся додому пізно ввечері, між ними виник конфлікт, в ході якого чоловік почав рвати і викидати речі, вести себе неадекватно, штовхати жінку. Вона вдарилася в стіну та знепритомніла. Отямилася ж лише тоді, коли чоловік вилив на неї воду.
Після цієї ситуації потерпіла сказала чоловікові, що хоче забрати дітей та їхати додому, але чоловік її не відпускав, забравши одяг у неї та дітей, а також телефон.
Коли менший із синів захворів, то чоловік навіть не дозволив бранці піти із дитиною до лікарні. Діти плакали, просили відпустити. У відповідь на це чоловік навіть вдарив одного з дітей. Більше того, погрожував жінці, що вб’є її лезом.
Поки зловмисник не бачив, жінці вдалося взяти телефон і написати повідомлення своєму братові про те, що її та дітей зачинили у квартирі. Тож брат поїхав за вказаною адресою, повідомивши також у поліцію.
Як розповів у суді один з поліцейських, коли приїхали за вказаною адресою, то почули за дверима квартири сильний плач дітей, які просили про допомогу. Поліцейські вирішили відкрити двері автомобільним домкрата. Коли ж зайшли в квартиру, то одягнули на злочинця кайданки. Жінка, яка перебувала в квартирі в істериці та втрачала свідомість. На місце події викликали медиків.
Окрім того, крім згаданого злочину, чоловік вчиняв також шахрайські дії. Тож за сукупністю злочинів та шляхом часткового складання призначених покарань чоловікові присудили 4 роки тюрми.
Щоправда, чоловік вже був раніше судимий, тож шляхом складання цього та попереднього вироку злочинець остаточно отримав чотири з половиною роки тюрми.
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