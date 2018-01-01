Полон у квартирі: засудили лучанина, який знущався над жінкою та її дітьми

У Луцьку чоловік замкнув у власній квартирі та влаштував тортури для жінки та двох її дітей. За цей та інші скоєні злочини він потрапив за ґрати.Відповідний вирок виніс днями Луцький міськрайонний суд.Відомо, що у березні минулого року чоловік замкнув у своїй квартирі на вулиці Гулака Артемовського жінку, з якою зустрічався, та двох її дітей.Як розповіла суду потерпіла, одного дня чоловік запропонував їй із дітьми приїхати до нього в гості, коли у дітей були канікули. Вона погодилася. Коли ж кривдник повернувся додому пізно ввечері, між ними виник конфлікт, в ході якого чоловік почав рвати і викидати речі, вести себе неадекватно, штовхати жінку. Вона вдарилася в стіну та знепритомніла. Отямилася ж лише тоді, коли чоловік вилив на неї воду.Після цієї ситуації потерпіла сказала чоловікові, що хоче забрати дітей та їхати додому, але чоловік її не відпускав, забравши одяг у неї та дітей, а також телефон.Коли менший із синів захворів, то чоловік навіть не дозволив бранці піти із дитиною до лікарні. Діти плакали, просили відпустити. У відповідь на це чоловік навіть вдарив одного з дітей. Більше того, погрожував жінці, що вб’є її лезом.Поки зловмисник не бачив, жінці вдалося взяти телефон і написати повідомлення своєму братові про те, що її та дітей зачинили у квартирі. Тож брат поїхав за вказаною адресою, повідомивши також у поліцію.Як розповів у суді один з поліцейських, коли приїхали за вказаною адресою, то почули за дверима квартири сильний плач дітей, які просили про допомогу. Поліцейські вирішили відкрити двері автомобільним домкрата. Коли ж зайшли в квартиру, то одягнули на злочинця кайданки. Жінка, яка перебувала в квартирі в істериці та втрачала свідомість. На місце події викликали медиків.Окрім того, крім згаданого злочину, чоловік вчиняв також шахрайські дії. Тож за сукупністю злочинів та шляхом часткового складання призначених покарань чоловікові присудили 4 роки тюрми.Щоправда, чоловік вже був раніше судимий, тож шляхом складання цього та попереднього вироку злочинець остаточно отримав чотири з половиною роки тюрми.