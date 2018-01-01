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Йому б сьогодні було 19: матір побитого до смерті волинянина сумує за сином

Йому б сьогодні було 19: матір побитого до смерті волинянина сумує за сином
25 липня волинянину Сергію Осуховському, якого жорстоко побили у Київській області, виповнилося б 19 років.

Про це мама Сергія Олена Осуховська повідомила на своїй сторінці у Facebook, пише БУГ.

25-го липня хлопцю мало б виповнитися 19 років. Іваничівець, який навчався в місті Ірпінь, після побиття помер у київському госпіталі вранці 24-го травня.

Перед цим хлопця лікували в поліклініці міста Буча, медиків якої батьки і підозрюють в смерті сина.

В розслідуванні смерті Сергія Осуховського досі не поставили крапку.

«Якби нелюди не вбили моєї дитини, то йому сьогодні мало виповнитись 19 років. Сумуємо, любимо! Вічна пам’ять, Царство небесне, нашому «Сонечкові»!!!», – написала у Facebook мама Сергія.

Після жахливого випадку, що стався, правоохоронці розпочали розслідування. Винних не назвали й досі.

Батьки вимагають справедливо розслідувати обставини смерті хлопця. Вони впевнені, що все найстрашніше відбувалося в медустанові міста Буча, адже Сергій, потрапивши в лікарню, був при свідомості, розказав про себе всю необхідну інформацію.

Як вдалося з’ясувати, рідних Сергія Осуховського на допит не викликали, слідчого у справі змінили. Поки у правоохоронних органах вивчають матеріали, батьки загиблого хочуть знати правду і чекають на висновки слідства.
Йому б сьогодні було 19: матір побитого до смерті волинянина сумує за сином
Йому б сьогодні було 19: матір побитого до смерті волинянина сумує за сином
Йому б сьогодні було 19: матір побитого до смерті волинянина сумує за сином
Йому б сьогодні було 19: матір побитого до смерті волинянина сумує за сином

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Теги: Сергій Осуховський
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