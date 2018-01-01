Йому б сьогодні було 19: матір побитого до смерті волинянина сумує за сином

Сергію Осуховському, якого жорстоко побили у Київській області, виповнилося б 19 років.



Про це мама Сергія Олена Осуховська повідомила на своїй сторінці у Facebook, пише



25-го липня хлопцю мало б виповнитися 19 років. Іваничівець, який навчався в місті Ірпінь, після побиття помер у київському госпіталі вранці 24-го травня.



Перед цим хлопця лікували в поліклініці міста Буча, медиків якої батьки і підозрюють в смерті сина.



В розслідуванні смерті Сергія Осуховського досі не поставили крапку.



«Якби нелюди не вбили моєї дитини, то йому сьогодні мало виповнитись 19 років. Сумуємо, любимо! Вічна пам’ять, Царство небесне, нашому «Сонечкові»!!!», – написала у Facebook мама Сергія.



Після жахливого випадку, що стався, правоохоронці розпочали розслідування. Винних не назвали й досі.



Батьки вимагають справедливо розслідувати обставини смерті хлопця. Вони впевнені, що все найстрашніше відбувалося в медустанові міста Буча, адже Сергій, потрапивши в лікарню, був при свідомості, розказав про себе всю необхідну інформацію.



Як вдалося з’ясувати, рідних Сергія Осуховського на допит не викликали, слідчого у справі змінили. Поки у правоохоронних органах вивчають матеріали, батьки загиблого хочуть знати правду і чекають на висновки слідства.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25 липня волинянину, якого жорстоко побили у Київській області, виповнилося б 19 років.Про це мама Сергіяповідомила на своїй сторінці у Facebook, пише БУГ 25-го липня хлопцю мало б виповнитися 19 років. Іваничівець, який навчався в місті Ірпінь, після побиттяПеред цим хлопця лікували в поліклініці міста Буча,В розслідуванні смерті Сергія Осуховського досі не поставили крапку.«Якби нелюди не вбили моєї дитини, то йому сьогодні мало виповнитись 19 років. Сумуємо, любимо! Вічна пам’ять, Царство небесне, нашому «Сонечкові»!!!», – написала у Facebook мама Сергія.Після жахливого випадку, що стався, правоохоронці розпочали розслідування. Винних не назвали й досі.Батьки вимагають справедливо розслідувати обставини смерті хлопця. Вони впевнені, що все найстрашніше відбувалося в медустанові міста Буча, адже Сергій, потрапивши в лікарню, був при свідомості, розказав про себе всю необхідну інформацію.Як вдалося з’ясувати, рідних Сергія Осуховського на допит не викликали, слідчого у справі змінили. Поки у правоохоронних органах вивчають матеріали, батьки загиблого хочуть знати правду і чекають на висновки слідства.

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