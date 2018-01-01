Йому б сьогодні було 19: матір побитого до смерті волинянина сумує за сином
Сьогодні, 14:30
25 липня волинянину Сергію Осуховському, якого жорстоко побили у Київській області, виповнилося б 19 років.
Про це мама Сергія Олена Осуховська повідомила на своїй сторінці у Facebook, пише БУГ.
25-го липня хлопцю мало б виповнитися 19 років. Іваничівець, який навчався в місті Ірпінь, після побиття помер у київському госпіталі вранці 24-го травня.
Перед цим хлопця лікували в поліклініці міста Буча, медиків якої батьки і підозрюють в смерті сина.
В розслідуванні смерті Сергія Осуховського досі не поставили крапку.
«Якби нелюди не вбили моєї дитини, то йому сьогодні мало виповнитись 19 років. Сумуємо, любимо! Вічна пам’ять, Царство небесне, нашому «Сонечкові»!!!», – написала у Facebook мама Сергія.
Після жахливого випадку, що стався, правоохоронці розпочали розслідування. Винних не назвали й досі.
Батьки вимагають справедливо розслідувати обставини смерті хлопця. Вони впевнені, що все найстрашніше відбувалося в медустанові міста Буча, адже Сергій, потрапивши в лікарню, був при свідомості, розказав про себе всю необхідну інформацію.
Як вдалося з’ясувати, рідних Сергія Осуховського на допит не викликали, слідчого у справі змінили. Поки у правоохоронних органах вивчають матеріали, батьки загиблого хочуть знати правду і чекають на висновки слідства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це мама Сергія Олена Осуховська повідомила на своїй сторінці у Facebook, пише БУГ.
25-го липня хлопцю мало б виповнитися 19 років. Іваничівець, який навчався в місті Ірпінь, після побиття помер у київському госпіталі вранці 24-го травня.
Перед цим хлопця лікували в поліклініці міста Буча, медиків якої батьки і підозрюють в смерті сина.
В розслідуванні смерті Сергія Осуховського досі не поставили крапку.
«Якби нелюди не вбили моєї дитини, то йому сьогодні мало виповнитись 19 років. Сумуємо, любимо! Вічна пам’ять, Царство небесне, нашому «Сонечкові»!!!», – написала у Facebook мама Сергія.
Після жахливого випадку, що стався, правоохоронці розпочали розслідування. Винних не назвали й досі.
Батьки вимагають справедливо розслідувати обставини смерті хлопця. Вони впевнені, що все найстрашніше відбувалося в медустанові міста Буча, адже Сергій, потрапивши в лікарню, був при свідомості, розказав про себе всю необхідну інформацію.
Як вдалося з’ясувати, рідних Сергія Осуховського на допит не викликали, слідчого у справі змінили. Поки у правоохоронних органах вивчають матеріали, батьки загиблого хочуть знати правду і чекають на висновки слідства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Йому б сьогодні було 19: матір побитого до смерті волинянина сумує за сином
Сьогодні, 14:30
Волинські поліцейські розшукують крадія із Запоріжжя. ФОТО
Сьогодні, 14:23