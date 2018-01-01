Компанія «Bosch» провела навчання для працівників «Інвестора». ФОТО*
Сьогодні, 14:41
Представник компанії «Bosch термотехніки» у Західній Україні Євген Базелюк-Котович провів навчання для працівників «Інвестора».
Під час спілкування з менеджерами з продажу фахівець розповів про всі переваги котлів, що встановлені у житлових комплексах будівельної компанії, - пише Перший.
Купівля газового котла вимагає від майбутнього власника певної технічної обізнаності. Неправильний вибір може у майбутньому знизити комфорт проживання у будинку чи квартирі. Проте, якщо ви купуєте квартиру, таунхаус чи квадрохаус в одному із житлових комплексів будівельної компанії «Інвестор», то вам не доведеться самостійно приймати рішення щодо вибору системи опалення, адже вам уже запропонують якісні та надійні рішення, в тому числі котли від німецького виробника.
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Здебільшого у своїх житлових комплексах «Інвестор» використовує двоконтурні котли GAZ 6000 W. Їх номінальна теплова потужність – 7, 2-24 кВт, розхід природного газу при максимальній потужності – 2,8 м3/год, максимально допустимий тиск в системі опалення – 3, приготування гарячої води – 11, 4 л/хв, мінімальний тиск води – 0,3 бар, а максимальний – 10 бар, електрична напруга – 230 В, електроспоживання – менше 150 Вт, вага – 36 кг.
До слова, вам ніщо не буде заважати, коли ви вдома. Котел працює тихо, наче шепоче. Максимальна гучність котла – до 38 децибел.
Котел GAZ 6000 W є дуже компактним, а місце для нього знайдеться у кожному домі, адже його габаритні розміри всього 700х400х299 мм. Відтак, у вас буде більше місця для додаткових полиць.
Керувати котлом дуже просто: всі налаштування параметрів можна виконувати кнопками на панелі із підсвіткою Bosch Pro-Control.
Інтерфейс користувача є чітко структурованим та зрозумілим. Завдяки кнопкам, він простий та інтуїтивно зрозумілий в управлінні – навіть у темряві, оскільки інтерфейс має підсвічування.
Електронний блок керування ідеально поєднується з усіма контролерами та функціональми модулями від Bosсh. Завдяки цьому котлу ви зможете спланувати опалювальну систему відповідно до власних потреб. Особливо корисним буде встановлення погодозалежного керування. Його теплова потужність – 3,7-24,1, а теплова потужність гарячої води – 3,7-28,2.
GAZ 6000 W спроектований з урахуванням умов експлуатації в Україні. Він стабільно працює при коливаннях напруги в електромережі від 165В до 255В та автоматично перезапускається при зниженні напруги.
Цей котел також має і додаткові переваги:
пластичний теплообмінник для приготування гарячої води;
коефіцієнт корисної дії 93,2%;
модульований вентилятор з контролем числа обертів;
газова арматура протипожежного виконання;
вбудований трьохшвидкісний насос.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ЖК «Юпітер» та «Парковий квартал» встановили котли BOSCH.
Також «Інвестор» у житлових комплексах «Сіріус» та «Оріон» встановлює котли, які мають інший принцип дії – Condens 2500 W.
Ці котли мають компактний дизайн та зручні в керуванні.
Технічні дані Condens 2500 W є доказом того, що конденсаційні технології Bosch завжди дбають про ваші заощадження. Пальник модулює свою потужність у діапазоні від 12,5 до 100%. Котел автоматично зменшує свою потужність, коли немає необхідності в максимальній.
Газовий конденсаційний котел Bosch Condens 2500 W має клас енергозбереження «А» завдяки технологіям та використаним компонентам.
«Звичайний котел «забирає» повітря, спалює його і викидає, а конденсаційний забрав, спалив, і нагріте повітря, яке ще лишилося, відбирає ще раз і використовує його, за рахунок чого ви економите», – пояснив Євген Базелюк-Котович.
Знайти підходяще місце для котла дуже легко, адже завдяки сучасному дизайну він виглядає гарно та займає мало місця.
«Конденсаційний котел – економніший. Він працює на низькотемпературну систему опалення, «любить», коли багато теплих підлог, коли радіатори мають більшу потужність», – пояснив Євген Базелюк-Котович.
Настінний газовий конденсаційний котел Condens 2500 W забезпечує комфорт та зручність для вашого дому. Він нагріває воду за принципом поточного водонагрівача. Тобто кожного разу, коли ви відкриваєте кран, одразу отримуєте гарячу воду.
За словами Євгена Базелюка-Котовича, не треба боятися, коли котел включений, а господарів немає вдома. Коли температура в квартирі падає, він автоматично переходить в режим обігріву. Головне, щоб котел був ввімкненим у мережу.
У будівельній компанії «Інвестор» постійно проводять подібні навчання, де менеджерам розповідають про комплектуючі та будматеріали: вікна, двері, оздоблювальні фарби, радіатори та інше обладнання для опалення.
Менеджер з продажу ЖК «Супернова» Наталія Назарук розповіла, що такі навчання безперечно є корисними та пізнавальними.
«Зазвичай і нові, і старі клієнти ставлять різні питання щодо котлів та радіаторів, й загалом системи опалення у квартирі. Тому нам постійно потрібно вчитися, аби дати вичерпну відповідь. Саме на таких навчаннях ми можемо підвищити рівень власних професійних знань, а відтак пояснити, чому наші котли кращі, надійніші, економніші та більш екологічні», – каже Наталія.
Нагадаємо, в компанії «БОШ–ТЕПЛО» провели тренінги для вдосконалення обслуговування клієнтів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Працівникам «Інвестора» розповіли, яку фарбу потрібно обирати для оздоблення будинку
Придбати котли марки Bosch можна на підприємстві «Бош Тепло» за адресою:
м. Луцьк, вул. Рівненська, 15
Тел.: (0332) 28-36-02, (095) 825-49-97, (067) 779-26-06
e-mail: [email protected]
Текст: Іванна СОЛОМАНЧУК (Перший).
Фото: Роман ДОМБРОВСЬКИЙ (Перший).
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Під час спілкування з менеджерами з продажу фахівець розповів про всі переваги котлів, що встановлені у житлових комплексах будівельної компанії, - пише Перший.
Купівля газового котла вимагає від майбутнього власника певної технічної обізнаності. Неправильний вибір може у майбутньому знизити комфорт проживання у будинку чи квартирі. Проте, якщо ви купуєте квартиру, таунхаус чи квадрохаус в одному із житлових комплексів будівельної компанії «Інвестор», то вам не доведеться самостійно приймати рішення щодо вибору системи опалення, адже вам уже запропонують якісні та надійні рішення, в тому числі котли від німецького виробника.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Луцьке підприємство «БОШ-ТЕПЛО» отримало відзнаку в Німеччині
Здебільшого у своїх житлових комплексах «Інвестор» використовує двоконтурні котли GAZ 6000 W. Їх номінальна теплова потужність – 7, 2-24 кВт, розхід природного газу при максимальній потужності – 2,8 м3/год, максимально допустимий тиск в системі опалення – 3, приготування гарячої води – 11, 4 л/хв, мінімальний тиск води – 0,3 бар, а максимальний – 10 бар, електрична напруга – 230 В, електроспоживання – менше 150 Вт, вага – 36 кг.
До слова, вам ніщо не буде заважати, коли ви вдома. Котел працює тихо, наче шепоче. Максимальна гучність котла – до 38 децибел.
Котел GAZ 6000 W є дуже компактним, а місце для нього знайдеться у кожному домі, адже його габаритні розміри всього 700х400х299 мм. Відтак, у вас буде більше місця для додаткових полиць.
Керувати котлом дуже просто: всі налаштування параметрів можна виконувати кнопками на панелі із підсвіткою Bosch Pro-Control.
Інтерфейс користувача є чітко структурованим та зрозумілим. Завдяки кнопкам, він простий та інтуїтивно зрозумілий в управлінні – навіть у темряві, оскільки інтерфейс має підсвічування.
Електронний блок керування ідеально поєднується з усіма контролерами та функціональми модулями від Bosсh. Завдяки цьому котлу ви зможете спланувати опалювальну систему відповідно до власних потреб. Особливо корисним буде встановлення погодозалежного керування. Його теплова потужність – 3,7-24,1, а теплова потужність гарячої води – 3,7-28,2.
GAZ 6000 W спроектований з урахуванням умов експлуатації в Україні. Він стабільно працює при коливаннях напруги в електромережі від 165В до 255В та автоматично перезапускається при зниженні напруги.
Цей котел також має і додаткові переваги:
пластичний теплообмінник для приготування гарячої води;
коефіцієнт корисної дії 93,2%;
модульований вентилятор з контролем числа обертів;
газова арматура протипожежного виконання;
вбудований трьохшвидкісний насос.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ЖК «Юпітер» та «Парковий квартал» встановили котли BOSCH.
Також «Інвестор» у житлових комплексах «Сіріус» та «Оріон» встановлює котли, які мають інший принцип дії – Condens 2500 W.
Ці котли мають компактний дизайн та зручні в керуванні.
Технічні дані Condens 2500 W є доказом того, що конденсаційні технології Bosch завжди дбають про ваші заощадження. Пальник модулює свою потужність у діапазоні від 12,5 до 100%. Котел автоматично зменшує свою потужність, коли немає необхідності в максимальній.
Газовий конденсаційний котел Bosch Condens 2500 W має клас енергозбереження «А» завдяки технологіям та використаним компонентам.
«Звичайний котел «забирає» повітря, спалює його і викидає, а конденсаційний забрав, спалив, і нагріте повітря, яке ще лишилося, відбирає ще раз і використовує його, за рахунок чого ви економите», – пояснив Євген Базелюк-Котович.
Знайти підходяще місце для котла дуже легко, адже завдяки сучасному дизайну він виглядає гарно та займає мало місця.
«Конденсаційний котел – економніший. Він працює на низькотемпературну систему опалення, «любить», коли багато теплих підлог, коли радіатори мають більшу потужність», – пояснив Євген Базелюк-Котович.
Настінний газовий конденсаційний котел Condens 2500 W забезпечує комфорт та зручність для вашого дому. Він нагріває воду за принципом поточного водонагрівача. Тобто кожного разу, коли ви відкриваєте кран, одразу отримуєте гарячу воду.
За словами Євгена Базелюка-Котовича, не треба боятися, коли котел включений, а господарів немає вдома. Коли температура в квартирі падає, він автоматично переходить в режим обігріву. Головне, щоб котел був ввімкненим у мережу.
У будівельній компанії «Інвестор» постійно проводять подібні навчання, де менеджерам розповідають про комплектуючі та будматеріали: вікна, двері, оздоблювальні фарби, радіатори та інше обладнання для опалення.
Менеджер з продажу ЖК «Супернова» Наталія Назарук розповіла, що такі навчання безперечно є корисними та пізнавальними.
«Зазвичай і нові, і старі клієнти ставлять різні питання щодо котлів та радіаторів, й загалом системи опалення у квартирі. Тому нам постійно потрібно вчитися, аби дати вичерпну відповідь. Саме на таких навчаннях ми можемо підвищити рівень власних професійних знань, а відтак пояснити, чому наші котли кращі, надійніші, економніші та більш екологічні», – каже Наталія.
Нагадаємо, в компанії «БОШ–ТЕПЛО» провели тренінги для вдосконалення обслуговування клієнтів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Працівникам «Інвестора» розповіли, яку фарбу потрібно обирати для оздоблення будинку
Придбати котли марки Bosch можна на підприємстві «Бош Тепло» за адресою:
м. Луцьк, вул. Рівненська, 15
Тел.: (0332) 28-36-02, (095) 825-49-97, (067) 779-26-06
e-mail: [email protected]
Текст: Іванна СОЛОМАНЧУК (Перший).
Фото: Роман ДОМБРОВСЬКИЙ (Перший).
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