Волинянам встановлюють нові клапани серця за гроші Світового банку

Двом пацієнтам Волинської обласної клінічної лікарні встановили нові клапани серця, куплені за гроші Світового банку.Ці апарати в лікарню доставили на початку липня - і уже через два тижні провели перші операції. Лікарі кажуть: вживлення клапанів пройшли успішно, пацієнти зараз на реабілітації, - йдеться у сюжеті 12 каналу."Відчувається, що ще не в такому стані, як здорова людина. Це й зрозуміло, бо це досить серйозна і складна операція. Бігати ще рано, але вже трохи ходжу", - каже пацієнт100 клапанів серця і 250 оксигенераторів (апаратів, які забезпечують кров киснем під час операції) - це нове обладнання, яке закуповують за кошти Світового банку.Раніше це обладнання закуповувала держава, щоправда у меншій кількості. Медики кажуть, що і якість у клапанів була гіршою.До речі, закупляти медобладнання за гроші Світового банку почали ще у 2015 році.За рахунок позики також фінансують реконструкцію та будівництво медзакладів. Відтак, до кінця року на Волині запрацює 40 капітально відремонтованих та новозбудованих амбулаторій.