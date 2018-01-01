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Волинянам встановлюють нові клапани серця за гроші Світового банку

Волинянам встановлюють нові клапани серця за гроші Світового банку
Двом пацієнтам Волинської обласної клінічної лікарні встановили нові клапани серця, куплені за гроші Світового банку.

Ці апарати в лікарню доставили на початку липня - і уже через два тижні провели перші операції. Лікарі кажуть: вживлення клапанів пройшли успішно, пацієнти зараз на реабілітації, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

"Відчувається, що ще не в такому стані, як здорова людина. Це й зрозуміло, бо це досить серйозна і складна операція. Бігати ще рано, але вже трохи ходжу", - каже пацієнт Іван Бурка.

100 клапанів серця і 250 оксигенераторів (апаратів, які забезпечують кров киснем під час операції) - це нове обладнання, яке закуповують за кошти Світового банку.

Раніше це обладнання закуповувала держава, щоправда у меншій кількості. Медики кажуть, що і якість у клапанів була гіршою.

До речі, закупляти медобладнання за гроші Світового банку почали ще у 2015 році.

За рахунок позики також фінансують реконструкцію та будівництво медзакладів. Відтак, до кінця року на Волині запрацює 40 капітально відремонтованих та новозбудованих амбулаторій.


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Теги: медицина, лікарня, обладнання, гроші
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