вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 26 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 26 липня
У четвер у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

У Луцьку, Маневичах, Ковелі, Світязі, Любешові, Володимир-Волинському можливий невеликий дощ.

Температура повітря вночі – до +18…+20 градусів, удень – +25…+27.

Вітер східний, північний і північно-східний, 1-4 м/с.

У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
30 атовців отримали звання «Почесний громадянин Луцька». ІМЕНА
Літній листопад: чому «лисіють» луцькі каштани. ФОТО
Через моторошну аварію на Житомирщині перевіряють волинські маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 26 липня
Сьогодні, 20:00
Відомі українці зізналися, що би сказали Богу
Сьогодні, 19:50
Сотні давніх марок і десятки старовинних монет: луцький колекціонер розповів про своє захоплення. ФОТО
Сьогодні, 19:40
На кредити, «зиму» та каналізацію: у Луцьку «зняли» гроші з ремонту доріг
Сьогодні, 19:20
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 26 липня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 25 липня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 25 липня
24 липень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 17 липня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 17 липня
16 липень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 13 липня Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 13 липня
12 липень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 3 липня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 3 липня
02 липень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 26 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Відомі українці зізналися, що би сказали Богу
Сьогодні, 19:50
 0
Сотні давніх марок і десятки старовинних монет: луцький колекціонер розповів про своє захоплення. ФОТО
Сьогодні, 19:40
 0
На кредити, «зиму» та каналізацію: у Луцьку «зняли» гроші з ремонту доріг
Сьогодні, 19:20
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 26 липня
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8