Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 26 липня
Сьогодні, 20:00
У четвер у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
У Луцьку, Маневичах, Ковелі, Світязі, Любешові, Володимир-Волинському можливий невеликий дощ.
Температура повітря вночі – до +18…+20 градусів, удень – +25…+27.
Вітер східний, північний і північно-східний, 1-4 м/с.
У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ.
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У Луцьку, Маневичах, Ковелі, Світязі, Любешові, Володимир-Волинському можливий невеликий дощ.
Температура повітря вночі – до +18…+20 градусів, удень – +25…+27.
Вітер східний, північний і північно-східний, 1-4 м/с.
У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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