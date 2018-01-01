Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 26 липня





У Луцьку, Маневичах, Ковелі, Світязі, Любешові, Володимир-Волинському можливий невеликий дощ.



Температура повітря вночі – до +18…+20 градусів, удень – +25…+27.



Вітер східний, північний і північно-східний, 1-4 м/с.



У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.У Луцьку, Маневичах, Ковелі, Світязі, Любешові, Володимир-Волинському можливий невеликий дощ.Температура повітря вночі – до +18…+20 градусів, удень – +25…+27.Вітер східний, північний і північно-східний, 1-4 м/с.У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ.

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