У Луцьку відновлять спортивний майданчик
Сьогодні, 15:05
У Луцьку на земельній ділянці на проспекті Соборності, 3-д відновлять спортивний майданчик.
Про це стало відомо під час сесії Луцькради 25 липня.
Ділянка площею 0, 3092 га, де хочуть відновити дитячий майданчик, перебуває в оренді державного комунального підприємства «Луцьктепло».
Відтак, розглядали можливість дати згоду, аби підприємство могло на правах суборенди передати землю громадській організації «ЛФК «Адреналін». Остання планує відновити та у подальшому обслуговувати спортивний майданчик.
Депутат Андрій Козюра перепитав, чи раніше перебувала ця ділянка в суборенді. Очільник земельного управління Сергій Шабала підтвердив цю інформацію.
«Вони по проекту мали відновити там футбольне поле, роздягальні, обгородити та здійснити благоустрій», - повідомив Шабала.
Депутат Євген Ткачук додав, що на території були самовільно збудовані гаражі, тому там довго не могли нічого зробити. Однак ініціативу треба підтримати, адже це фактично за власні кошти організація хоче облаштувати спортивну інфраструктуру.
Депутат Павло Данильчук зауважив, що варто з'ясувати, чи цим майданчиком зможуть користуватися майданчиком, чи вхід буде платним. Із залу депутати почали вигукувати, що вхід буде платним, тому це бізнес.
«Коштів в бюджеті, щоб там зробити майданчик нема. Те, що комерційне, має і плюси і мінуси – тобто вони його відновлять і будуть утримувати», - додав депутат.
Включили також в договір суборенди обов'язковий пункт, що за зверненням Луцькради ГО «ЛФК «Адреналін» має надавати майданчик безкоштовно для проведення спортивних заходів. Депутат підтримали цю пропозицію.
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Про це стало відомо під час сесії Луцькради 25 липня.
Ділянка площею 0, 3092 га, де хочуть відновити дитячий майданчик, перебуває в оренді державного комунального підприємства «Луцьктепло».
Відтак, розглядали можливість дати згоду, аби підприємство могло на правах суборенди передати землю громадській організації «ЛФК «Адреналін». Остання планує відновити та у подальшому обслуговувати спортивний майданчик.
Депутат Андрій Козюра перепитав, чи раніше перебувала ця ділянка в суборенді. Очільник земельного управління Сергій Шабала підтвердив цю інформацію.
«Вони по проекту мали відновити там футбольне поле, роздягальні, обгородити та здійснити благоустрій», - повідомив Шабала.
Депутат Євген Ткачук додав, що на території були самовільно збудовані гаражі, тому там довго не могли нічого зробити. Однак ініціативу треба підтримати, адже це фактично за власні кошти організація хоче облаштувати спортивну інфраструктуру.
Депутат Павло Данильчук зауважив, що варто з'ясувати, чи цим майданчиком зможуть користуватися майданчиком, чи вхід буде платним. Із залу депутати почали вигукувати, що вхід буде платним, тому це бізнес.
«Коштів в бюджеті, щоб там зробити майданчик нема. Те, що комерційне, має і плюси і мінуси – тобто вони його відновлять і будуть утримувати», - додав депутат.
Включили також в договір суборенди обов'язковий пункт, що за зверненням Луцькради ГО «ЛФК «Адреналін» має надавати майданчик безкоштовно для проведення спортивних заходів. Депутат підтримали цю пропозицію.
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