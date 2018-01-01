У Луцьку через потоп на Соборності під час зливи «підсилили» каналізацію
Сьогодні, 15:12
У Луцьку встановили додаткові зливові решітки і люки, аби уникнути потопу під час рясних опадів.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор департаменту ЖКГ Юрій Крась.
За словами Юрія Крася, на проспекті Соборності завершують поточний ремонт зливової каналізації, залишилося лише облагородити територію. Обійшовся він у понад 199 тисяч гривень.
«Там поставили 10 зливових решіток, чотири зливові колодязі і декілька люків із дірками, щоб навіть якщо буде злива, вода не залишалася на поверхні, а стікала туди», - зауважив посадовець.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор департаменту ЖКГ Юрій Крась.
За словами Юрія Крася, на проспекті Соборності завершують поточний ремонт зливової каналізації, залишилося лише облагородити територію. Обійшовся він у понад 199 тисяч гривень.
«Там поставили 10 зливових решіток, чотири зливові колодязі і декілька люків із дірками, щоб навіть якщо буде злива, вода не залишалася на поверхні, а стікала туди», - зауважив посадовець.
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Коментарі 1
А куди їх під'єднали? Там лише одну додаткову решітку встановили так, щоб можна було під'єднати, а решту - поблизу центральної роздільною смуги. І я так і не бачив щоб перекривали рух транспорту і прокладали отих кілька метрів труб від нових решіток до існуючої зливової каналізації.Так що у випадку рясної зливи лише одна нова решітка буде працювати за всі десять. Як в принципі у нас і працює ЖКГ.
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