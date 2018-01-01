У Луцьку через потоп на Соборності під час зливи «підсилили» каналізацію

У Луцьку встановили додаткові зливові решітки і люки, аби уникнути потопу під час рясних опадів.Про це у коментарірозповів директор департаменту ЖКГЗа словами Юрія Крася, на проспекті Соборності завершують поточний ремонт зливової каналізації, залишилося лише облагородити територію. Обійшовся він у понад 199 тисяч гривень.«Там поставили 10 зливових решіток, чотири зливові колодязі і декілька люків із дірками, щоб навіть якщо буде злива, вода не залишалася на поверхні, а стікала туди», - зауважив посадовець.