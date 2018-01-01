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На Волині за загадкових обставин помер 1-річний хлопчик

На Волині за загадкових обставин помер 1-річний хлопчик
1-річний хлопчик за поки невідомих обставин помер у одному з сіл Рожищенського району.

Рожищенський відділ Маневицької місцевої прокуратури здійснює
процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному
провадженні за фактом смерті 1-річного хлопчика в одному з сіл
Рожищенського району, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

Дитина раптово померла увечері 23 липня 2018 року в присутності матері.

Відомості про це внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Задля з'ясування причини смерті дитини призначили низку експертиз.
Триває досудове розслідування.

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Теги: смерть, дитина
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