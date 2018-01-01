У центрі Луцька передали в суборенду землю над туалетами для кафетерію





Відповідне рішення ухвалили під час сесії Луцькради 25 липня.



У ході засідання розглядали проект рішення щодо надання згоди департаменту житлово-комунального Луцької міської ради на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду ТОВ «ЛУЦЬК ФУД СЕРВІС» для реконструкції міської вбиральні з влаштуванням виставкової зали та кафетерію на Театральному майдані, 8 площею 0,284 га. ТОВ «ЛУЦЬК ФУД СЕРВІС» вже орендує на цій ділянці нерухоме майно, тож питання викликало тривалі дебати у сесійні залі.



Депутат Богдан Богонос поцікавився, коли закінчиться договір основного орендаря. Натомість очільник управління земельних ресурсів, що його лише недавно уклали – 10 вересня 2015 року в реєстрі речових прав на нерухоме майно, і укладений він до 30 вересня 2020 року. Відтак, у суборенду ділянку можуть передати саме до цієї дати.



Натомість депутат Тарас Шляхтич поцікавився площею земельної ділянки. Яку планують передати. Адже межа її накладається на підземний протипожежний резервуар, а це – не комунальна власність.



Шабала ж відповів, що ділянку орендують не вперше, тож її межі сформовані.



Депутат Павло Данильчук поцікавився, де розмісять виставкову залу та кафетерій, які навряд чи розмістять під землею. Напевне, будуватимуть щось зверху. Тому Данильчук поцікавився, чи така забудова можлива на Театральному майдані. Проте представник «архітектури» Веніамін Туз зауважив, що не готовий відповісти на це питання.



Опісля депутат Юлія Вусенко розповіла, що є скарги від представників департаменту культури, бо на час проведення масових закладів у центрі немає туалетів. Тому вбиральні мають облаштовувати поблизу театру. Тож депутат поцікавилася, як це питання вирішить орендар.



«Мені б дуже хотілося почути представника орендаря, який розкаже, як це все буде... Раніше нам говорили лише про оренду громадської вбиральні і обіцяли, що вона там буде», - сказала обранець громади. Мовляв, умова, з якою голосували за попередній проект рішення – що до середини серпня 2018 року у центрі запрацює вбиральня.



Тому треба заслуховувати орендаря нерухомого майна. На думку депутатки нелогічно, що межі ділянки, яку планують віддати в суборенду, більші, ніж межа власне майна, тобто громадської вбиральні. Мовляв, основною метою, з якою орендували майно, була оренда вбиральні.



«Якщо 15 серпня не запрацює громадська вбиральня у Луцьку - значить, ми з вами знову повірили недобросовісному орендарю», - каже Вусенко.



Директор управління земельних ресурсів зауважив, щоб без договору суборенди орендар не має підстав розробляти подальших документів чи проводити роботи. Тому без договору суборенди відремонтувати вбиральню не можна.



«Якщо ви хочете, щоб туалет працював, треба якнайскоріше, бігом , надати землю в суборенду», - додав депутат Олександр Козлюк.





«Якщо ми зараз говоримо про підземний платний туалет, то орендар має надати проект реконструкції підземного платного туалету. Тоді всі з чистою совістю проголосують», - відповіла Вусенко. Тому треба точно бути впевненим, що на ділянці реконструюють вбиральню.



Обговорення тривали понад годину. Зрештою, 22 депутати підтримали проект рішення.



Нагадаємо, Сергієм Булою.



Останній у Луцьку відомий причетністю до низки скандалів, зокрема, будівництва ЖК "Егоїст", яке зупинили після виявлення порушень та протесту з боку мешканців сусідньої багатоповерхівки. До того ж, Сергій Була - один з депутатів, відкликання яких ініціювали лучани.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Земельну ділянку у центрі Луцька, де розміщені міські туалети, передали в суборенду ТОВ «ЛУЦЬК ФУД СЕРВІС» - вбиральню збираються відреставрувати, а над нею побудувати кафе з виставковою залою.Відповідне рішення ухвалили під час сесії Луцькради 25 липня.У ході засідання розглядали проект рішення щодо надання згоди департаменту житлово-комунального Луцької міської ради на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду ТОВ «ЛУЦЬК ФУД СЕРВІС» для реконструкції міської вбиральні з влаштуванням виставкової зали та кафетерію на Театральному майдані, 8 площею 0,284 га. ТОВ «ЛУЦЬК ФУД СЕРВІС» вже орендує на цій ділянці нерухоме майно, тож питання викликало тривалі дебати у сесійні залі.Депутатпоцікавився, коли закінчиться договір основного орендаря. Натомість очільник управління земельних ресурсів, що його лише недавно уклали – 10 вересня 2015 року в реєстрі речових прав на нерухоме майно, і укладений він до 30 вересня 2020 року. Відтак, у суборенду ділянку можуть передати саме до цієї дати.Натомість депутатпоцікавився площею земельної ділянки. Яку планують передати. Адже межа її накладається на підземний протипожежний резервуар, а це – не комунальна власність.Шабала ж відповів, що ділянку орендують не вперше, тож її межі сформовані.Депутатпоцікавився, де розмісять виставкову залу та кафетерій, які навряд чи розмістять під землею. Напевне, будуватимуть щось зверху. Тому Данильчук поцікавився, чи така забудова можлива на Театральному майдані. Проте представник «архітектури»зауважив, що не готовий відповісти на це питання.Опісля депутатрозповіла, що є скарги від представників департаменту культури, бо на час проведення масових закладів у центрі немає туалетів. Тому вбиральні мають облаштовувати поблизу театру. Тож депутат поцікавилася, як це питання вирішить орендар.«Мені б дуже хотілося почути представника орендаря, який розкаже, як це все буде... Раніше нам говорили лише про оренду громадської вбиральні і обіцяли, що вона там буде», - сказала обранець громади. Мовляв, умова, з якою голосували за попередній проект рішення – що до середини серпня 2018 року у центрі запрацює вбиральня.Тому треба заслуховувати орендаря нерухомого майна. На думку депутатки нелогічно, що межі ділянки, яку планують віддати в суборенду, більші, ніж межа власне майна, тобто громадської вбиральні. Мовляв, основною метою, з якою орендували майно, була оренда вбиральні.«Якщо 15 серпня не запрацює громадська вбиральня у Луцьку - значить, ми з вами знову повірили недобросовісному орендарю», - каже Вусенко.Директор управління земельних ресурсів зауважив, щоб без договору суборенди орендар не має підстав розробляти подальших документів чи проводити роботи. Тому без договору суборенди відремонтувати вбиральню не можна.«Якщо ви хочете, щоб туалет працював, треба якнайскоріше, бігом , надати землю в суборенду», - додав депутат«Якщо ми зараз говоримо про підземний платний туалет, то орендар має надати проект реконструкції підземного платного туалету. Тоді всі з чистою совістю проголосують», - відповіла Вусенко. Тому треба точно бути впевненим, що на ділянці реконструюють вбиральню.Обговорення тривали понад годину. Зрештою, 22 депутати підтримали проект рішення.Нагадаємо, засновником фірми «Луцьк Фуд Сервіс» є Інна Танзе – сестра Ірини Стецюк , яка заміжня за депутатомОстанній у Луцьку відомий причетністю до низки скандалів, зокрема, будівництва ЖК "Егоїст", яке зупинили після виявлення порушень та протесту з боку мешканців сусідньої багатоповерхівки. До того ж, Сергій Була - один з депутатів, відкликання яких ініціювали лучани.

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