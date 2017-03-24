Через хабар луцькому патрульному чоловік 3 роки сидітиме за ґратами

Чоловікові, який взимку цього року намагався дати хабар патрульному поліцейському у Луцьку, суд призначив три роки позбавлення волі.Відповідний вирок днями виніс Луцький міськрайонний суд.У вироку йдеться про те, що у січні цього року патрульні отримали повідомлення про аварію, яку на проспекті Волі скоїв водій автомобіля Opel Zafira на іноземній реєстрації. Водій втік з місця події. Утім, патрульні виявили авто на Київському майдані.В автівці перебував водій та пасажир у стані алкогольного сп’яніння, який згодом і намагався дати патрульному 500 гривень хабара за те, аби на його товариша-водія не складали адмінматеріалів.Відомо, що чоловік вже був судимий раніше. Тож у суді його покарали трьома роками тюрми.