У Рівному поліція інсценувала вбивство, аби затримати банду злочинців
Сьогодні, 16:10
У Рівному поліція інсценувала вбивство чоловіка пов'язаного з незаконним бурштиновим видобутком. Кажуть, що попередили цим реально запланований злочин. Під час вивчення діяльності злочинної групи, яка планувала вбивство, з'ясували що ці ж люди ймовірно причетні до кількох підпалів. Серед них – і підпал редакції «Четвертої влади».
Про це «Четверта влада» дізналася у поліції Рівненської області та під час впізнання свідком підпалювача редакції.
Нагадуємо, раніше поліція повідомляла, що 17 липня у Рівному на вулиці Небесної Сотні застрелили чоловіка.
Інсценування замовного вбивства чоловіка, який пов'язаний з незаконним бурштиновим видобутком.
«Тіло людини з вогнепальним пораненням виявили між автомобілями на парковці. За попередньою інформацією рівненської поліції, загиблим є 42-річний рівнянин, приватний підприємець», – йшлося у повідомленні, яке, як наразі з'ясувалося, було ширмою для інсценізації.
В поліції розповіли, що оперативники Департаменту та управління карного розшуку Нацполіції спільно із спецпідрозділом КОРД незадовго до злочину затримали двох чоловіків, яких найняли для вбивства 42-річного рівнянина.
В поліції знали, що в місті перебуває двоє осіб, які готуються вбити людину. Тож вранці 17 липня їх затримали. Двоє чоловіків – раніше судимі кияни.
В автомобілі киян знайшли гранату, пістолет із глушником та гроші.
«І жертва, і замовник мають стосунок до кримінального світу, а тому інсценування дало змогу поліцейським прослідкувати внутрішні комунікації зв'язки та хто які ролі займав у всій цій історії», – так у поліції пояснюють причину свого рішення.
Один із виконавців зізнався у тому, що підпалив редакцію «Четвертої влади». А також розповів про замовника, ім'я якого поліція не озвучує, але каже, що він пов'язаний з кримінальним світом Рівненщини і Західної України. Кримінальний авторитет «Вова Большой».
Підпал редакції журналістських розслідувань – спроба залякати його працівників, кажуть у поліції, посилаючись на свідчення виконавця. Ймовірного підпалювача упізнав і свідок, який був тоді у приміщенні редакції і бачив цього чоловіка.
За цей підпал заплатили 2 тисячі доларів, кажуть в поліції.
Заступниця керівника Агенції журналістських розслідувань «Четверта влада» Антоніна Торбіч розповідає про те як вона із сином ходила на впізнання підпалювача.
– Запросили нас в поліцію, не повідомили для чого, але сказали що це важливо і терміново. Тож ми приїхали з сином. Коли приїхали, нам сказали що затримали чоловіка, якого підозрюють у підпалі. Більше того, що він визнає цей підпал і детально про нього розповідає.
Потім ми ще чекали якийсь час. Зрештою нас завели в кімнату, в якій було скло, через яке тільки з одного боку добре видно. За склом, в сусідній кімнаті, стояли четверо. Син, придивившись, упізнав одного з них, – каже журналістка.
– Цей чоловік справді схожий на обидва портрети, які складали в поліції, тільки поголений і старший, – каже Антоніна.
За інформацією з поліції, підозрюваний визнав свою вину та співпрацює зі слідством.
– Цілий день після впізнання було важко на серці. Хоч і рада, що затримали підпалювача, але поки не затримали замовника, через якого постраждала наша сім'я і погіршилося здоров'я сина. Ніби стара рана, яка почала затягуватися, відкрилася і почала кровити, – каже Антоніна.
Нагадуємо, редакцію підпалили 22 лютого 2018-го року. Близько 19.10 невідомий чоловік забіг у порожню кімнату першого поверху редакції Агенції журналістських розслідувань «Четверта влада». Він мав із собою два пластикових бутлі горючої суміші. Один він кинув на підлогу, а з іншого облив стіну поряд з газовим котлом і підпалив.
Головний редактор «Четвертої влади» Володимир Торбіч припускає, що ще не всіх замовників знайшли.
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Про це «Четверта влада» дізналася у поліції Рівненської області та під час впізнання свідком підпалювача редакції.
Нагадуємо, раніше поліція повідомляла, що 17 липня у Рівному на вулиці Небесної Сотні застрелили чоловіка.
Інсценування замовного вбивства чоловіка, який пов'язаний з незаконним бурштиновим видобутком.
«Тіло людини з вогнепальним пораненням виявили між автомобілями на парковці. За попередньою інформацією рівненської поліції, загиблим є 42-річний рівнянин, приватний підприємець», – йшлося у повідомленні, яке, як наразі з'ясувалося, було ширмою для інсценізації.
В поліції розповіли, що оперативники Департаменту та управління карного розшуку Нацполіції спільно із спецпідрозділом КОРД незадовго до злочину затримали двох чоловіків, яких найняли для вбивства 42-річного рівнянина.
В поліції знали, що в місті перебуває двоє осіб, які готуються вбити людину. Тож вранці 17 липня їх затримали. Двоє чоловіків – раніше судимі кияни.
В автомобілі киян знайшли гранату, пістолет із глушником та гроші.
«І жертва, і замовник мають стосунок до кримінального світу, а тому інсценування дало змогу поліцейським прослідкувати внутрішні комунікації зв'язки та хто які ролі займав у всій цій історії», – так у поліції пояснюють причину свого рішення.
Один із виконавців зізнався у тому, що підпалив редакцію «Четвертої влади». А також розповів про замовника, ім'я якого поліція не озвучує, але каже, що він пов'язаний з кримінальним світом Рівненщини і Західної України. Кримінальний авторитет «Вова Большой».
Підпал редакції журналістських розслідувань – спроба залякати його працівників, кажуть у поліції, посилаючись на свідчення виконавця. Ймовірного підпалювача упізнав і свідок, який був тоді у приміщенні редакції і бачив цього чоловіка.
За цей підпал заплатили 2 тисячі доларів, кажуть в поліції.
Заступниця керівника Агенції журналістських розслідувань «Четверта влада» Антоніна Торбіч розповідає про те як вона із сином ходила на впізнання підпалювача.
– Запросили нас в поліцію, не повідомили для чого, але сказали що це важливо і терміново. Тож ми приїхали з сином. Коли приїхали, нам сказали що затримали чоловіка, якого підозрюють у підпалі. Більше того, що він визнає цей підпал і детально про нього розповідає.
Потім ми ще чекали якийсь час. Зрештою нас завели в кімнату, в якій було скло, через яке тільки з одного боку добре видно. За склом, в сусідній кімнаті, стояли четверо. Син, придивившись, упізнав одного з них, – каже журналістка.
– Цей чоловік справді схожий на обидва портрети, які складали в поліції, тільки поголений і старший, – каже Антоніна.
За інформацією з поліції, підозрюваний визнав свою вину та співпрацює зі слідством.
– Цілий день після впізнання було важко на серці. Хоч і рада, що затримали підпалювача, але поки не затримали замовника, через якого постраждала наша сім'я і погіршилося здоров'я сина. Ніби стара рана, яка почала затягуватися, відкрилася і почала кровити, – каже Антоніна.
Нагадуємо, редакцію підпалили 22 лютого 2018-го року. Близько 19.10 невідомий чоловік забіг у порожню кімнату першого поверху редакції Агенції журналістських розслідувань «Четверта влада». Він мав із собою два пластикових бутлі горючої суміші. Один він кинув на підлогу, а з іншого облив стіну поряд з газовим котлом і підпалив.
Головний редактор «Четвертої влади» Володимир Торбіч припускає, що ще не всіх замовників знайшли.
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