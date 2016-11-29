У Рівному поліція інсценувала вбивство, аби затримати банду злочинців





Про це



Нагадуємо, раніше поліція повідомляла, що 17 липня у



Інсценування замовного вбивства чоловіка, який пов'язаний з незаконним бурштиновим видобутком.



«Тіло людини з вогнепальним пораненням виявили між автомобілями на парковці. За попередньою інформацією рівненської поліції, загиблим є 42-річний рівнянин, приватний підприємець», – йшлося у повідомленні, яке, як наразі з'ясувалося, було ширмою для інсценізації.



В поліції розповіли, що оперативники Департаменту та управління карного розшуку Нацполіції спільно із спецпідрозділом КОРД незадовго до злочину затримали двох чоловіків, яких найняли для вбивства 42-річного рівнянина.



В поліції знали, що в місті перебуває двоє осіб, які готуються вбити людину. Тож вранці 17 липня їх затримали. Двоє чоловіків – раніше судимі кияни.



В автомобілі киян знайшли гранату, пістолет із глушником та гроші.



«І жертва, і замовник мають стосунок до кримінального світу, а тому інсценування дало змогу поліцейським прослідкувати внутрішні комунікації зв'язки та хто які ролі займав у всій цій історії», – так у поліції пояснюють причину свого рішення.



Один із виконавців зізнався у тому, що підпалив редакцію «Четвертої влади». А також розповів про замовника, ім'я якого поліція не озвучує, але каже, що він пов'язаний з кримінальним світом Рівненщини і Західної України. Кримінальний авторитет «Вова Большой».



Підпал редакції журналістських розслідувань – спроба залякати його працівників, кажуть у поліції, посилаючись на свідчення виконавця. Ймовірного підпалювача упізнав і свідок, який був тоді у приміщенні редакції і бачив цього чоловіка.



За цей підпал заплатили 2 тисячі доларів, кажуть в поліції.



Заступниця керівника Агенції журналістських розслідувань «Четверта влада» Антоніна Торбіч розповідає про те як вона із сином ходила на впізнання підпалювача.



– Запросили нас в поліцію, не повідомили для чого, але сказали що це важливо і терміново. Тож ми приїхали з сином. Коли приїхали, нам сказали що затримали чоловіка, якого підозрюють у підпалі. Більше того, що він визнає цей підпал і детально про нього розповідає.



Потім ми ще чекали якийсь час. Зрештою нас завели в кімнату, в якій було скло, через яке тільки з одного боку добре видно. За склом, в сусідній кімнаті, стояли четверо. Син, придивившись, упізнав одного з них, – каже журналістка.



– Цей чоловік справді схожий на обидва портрети, які складали в поліції, тільки поголений і старший, – каже Антоніна.



За інформацією з поліції, підозрюваний визнав свою вину та співпрацює зі слідством.



– Цілий день після впізнання було важко на серці. Хоч і рада, що затримали підпалювача, але поки не затримали замовника, через якого постраждала наша сім'я і погіршилося здоров'я сина. Ніби стара рана, яка почала затягуватися, відкрилася і почала кровити, – каже Антоніна.



Нагадуємо, редакцію підпалили 22 лютого 2018-го року. Близько 19.10 невідомий чоловік забіг у порожню кімнату першого поверху редакції Агенції журналістських розслідувань «Четверта влада». Він мав із собою два пластикових бутлі горючої суміші. Один він кинув на підлогу, а з іншого облив стіну поряд з газовим котлом і підпалив.



Головний редактор «Четвертої влади» Володимир Торбіч припускає, що ще не всіх замовників знайшли.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному поліція інсценувала вбивство чоловіка пов'язаного з незаконним бурштиновим видобутком. Кажуть, що попередили цим реально запланований злочин. Під час вивчення діяльності злочинної групи, яка планувала вбивство, з'ясували що ці ж люди ймовірно причетні до кількох підпалів. Серед них – і підпал редакції «Четвертої влади».Про це «Четверта влада» дізналася у поліції Рівненської області та під час впізнання свідком підпалювача редакції.Нагадуємо, раніше поліція повідомляла, що 17 липня у Рівному на вулиці Небесної Сотні застрелили чоловіка Інсценування замовного вбивства чоловіка, який пов'язаний з незаконним бурштиновим видобутком.«Тіло людини з вогнепальним пораненням виявили між автомобілями на парковці. За попередньою інформацією рівненської поліції, загиблим є 42-річний рівнянин, приватний підприємець», – йшлося у повідомленні, яке, як наразі з'ясувалося, було ширмою для інсценізації.В поліції розповіли, що оперативники Департаменту та управління карного розшуку Нацполіції спільно із спецпідрозділом КОРД незадовго до злочину затримали двох чоловіків, яких найняли для вбивства 42-річного рівнянина.В поліції знали, що в місті перебуває двоє осіб, які готуються вбити людину. Тож вранці 17 липня їх затримали. Двоє чоловіків – раніше судимі кияни.В автомобілі киян знайшли гранату, пістолет із глушником та гроші.«І жертва, і замовник мають стосунок до кримінального світу, а тому інсценування дало змогу поліцейським прослідкувати внутрішні комунікації зв'язки та хто які ролі займав у всій цій історії», – так у поліції пояснюють причину свого рішення.Один із виконавців зізнався у тому, що підпалив редакцію «Четвертої влади». А також розповів про замовника, ім'я якого поліція не озвучує, але каже, що він пов'язаний з кримінальним світом Рівненщини і Західної України. Кримінальний авторитет «Вова Большой».Підпал редакції журналістських розслідувань – спроба залякати його працівників, кажуть у поліції, посилаючись на свідчення виконавця. Ймовірного підпалювача упізнав і свідок, який був тоді у приміщенні редакції і бачив цього чоловіка.За цей підпал заплатили 2 тисячі доларів, кажуть в поліції.Заступниця керівника Агенції журналістських розслідувань «Четверта влада» Антоніна Торбіч розповідає про те як вона із сином ходила на впізнання підпалювача.– Запросили нас в поліцію, не повідомили для чого, але сказали що це важливо і терміново. Тож ми приїхали з сином. Коли приїхали, нам сказали що затримали чоловіка, якого підозрюють у підпалі. Більше того, що він визнає цей підпал і детально про нього розповідає.Потім ми ще чекали якийсь час. Зрештою нас завели в кімнату, в якій було скло, через яке тільки з одного боку добре видно. За склом, в сусідній кімнаті, стояли четверо. Син, придивившись, упізнав одного з них, – каже журналістка.– Цей чоловік справді схожий на обидва портрети, які складали в поліції, тільки поголений і старший, – каже Антоніна.За інформацією з поліції, підозрюваний визнав свою вину та співпрацює зі слідством.– Цілий день після впізнання було важко на серці. Хоч і рада, що затримали підпалювача, але поки не затримали замовника, через якого постраждала наша сім'я і погіршилося здоров'я сина. Ніби стара рана, яка почала затягуватися, відкрилася і почала кровити, – каже Антоніна.Нагадуємо, редакцію підпалили 22 лютого 2018-го року. Близько 19.10 невідомий чоловік забіг у порожню кімнату першого поверху редакції Агенції журналістських розслідувань «Четверта влада». Він мав із собою два пластикових бутлі горючої суміші. Один він кинув на підлогу, а з іншого облив стіну поряд з газовим котлом і підпалив.Головний редактор «Четвертої влади»припускає, що ще не всіх замовників знайшли.

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