Аварія на Волині: 19-річна дівчина збила дитину





Інцидент трапився 24 липня о 16:20 год на вулиці Шевченка, - пише



Як повідомили правоохоронці, водійка, 19-річна мешканка райцентру, керуючи автомобілем Citroën темно-сірого кольору, здійснила наїзд на велосипедистку з дитиною.



Травмованого 5-річного хлопчика доправили у Волинську обласну клінічну лікарню, де йому констатували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.



За фактом ДТП вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 ч. 1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Рожище сталася ДТП, в якій травмувалася дитина.Інцидент трапився 24 липня о 16:20 год на вулиці Шевченка, - пише Район.Рожище Як повідомили правоохоронці, водійка, 19-річна мешканка райцентру, керуючи автомобілем Citroën темно-сірого кольору, здійснила наїзд на велосипедистку з дитиною.Травмованого 5-річного хлопчика доправили у Волинську обласну клінічну лікарню, де йому констатували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.За фактом ДТП вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 ч. 1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

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