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Аварія на Волині: 19-річна дівчина збила дитину

Аварія на Волині: 19-річна дівчина збила дитину
У місті Рожище сталася ДТП, в якій травмувалася дитина.

Інцидент трапився 24 липня о 16:20 год на вулиці Шевченка, - пише Район.Рожище.

Як повідомили правоохоронці, водійка, 19-річна мешканка райцентру, керуючи автомобілем Citroën темно-сірого кольору, здійснила наїзд на велосипедистку з дитиною.

Травмованого 5-річного хлопчика доправили у Волинську обласну клінічну лікарню, де йому констатували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

За фактом ДТП вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 ч. 1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).


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Теги: аварія, Рожище
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