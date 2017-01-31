У Луцьку перейменували ліцей
Сьогодні, 17:01
У Луцьку перейменували комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів – правознавчий ліцей з посиленою фізичною підготовкою Луцької міської ради Волинської області».
Відповідне рішення прийняли під час сесії Луцькради 25 липня.
Відтепер комунальний заклад носитиме назву «Луцький ліцей Луцької міської ради Волинської області». Потреба у перейменуванні виникла у зв’язку із реорганізацією закладу у рамках нового закону «Про освіту», чинного з 28 вересня 2017 року. Новий закон вніс зміни до низки інших актів, зокрема Закону України «Про загальну середню освіту». Внаслідок цього, органи місцевого самоврядування до 1 вересня 2018 мають змінити назву підпорядкованих шкіл-інтернатів відповідно до вимог закону.
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Відповідне рішення прийняли під час сесії Луцькради 25 липня.
Відтепер комунальний заклад носитиме назву «Луцький ліцей Луцької міської ради Волинської області». Потреба у перейменуванні виникла у зв’язку із реорганізацією закладу у рамках нового закону «Про освіту», чинного з 28 вересня 2017 року. Новий закон вніс зміни до низки інших актів, зокрема Закону України «Про загальну середню освіту». Внаслідок цього, органи місцевого самоврядування до 1 вересня 2018 мають змінити назву підпорядкованих шкіл-інтернатів відповідно до вимог закону.
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