У Луцьку перейменували ліцей





Відповідне рішення прийняли під час сесії Луцькради 25 липня.



Відтепер комунальний заклад носитиме назву «Луцький ліцей Луцької міської ради Волинської області». Потреба у перейменуванні виникла у зв’язку із реорганізацією закладу у рамках нового закону «Про освіту», чинного з 28 вересня 2017 року. Новий закон вніс зміни до низки інших актів, зокрема Закону України «Про загальну середню освіту». Внаслідок цього, органи місцевого самоврядування до 1 вересня 2018 мають змінити назву підпорядкованих шкіл-інтернатів відповідно до вимог закону.



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